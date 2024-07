Artesão Ronaldo Quadros reclama de falta de iluminação na passagem Morimitsu

Há um mês moradores da passagem Morimitsu, no bairro do Parque Verde, em Belém, convivem com os transtornos que a falta de iluminação nos postes da via tem causado. O artesão Ronaldo Quadros, de 54 anos, mora no local e diz que já buscou ajuda do poder público, mas não teve respostas.

"Estamos sem luz neste poste há mais um mês, nós pagamos nossa taxa de iluminação pública. Tem muitos idosos, muitas crianças aqui na vizinhança. Nossa preocupação é porque as motos e carros dobram aqui e temos medo de bater alguém", fala.

O morador conta que já procurou o poder público e relatou sobre o problema. "Já pedimos ajuda, mas não temos nenhuma resposta. Nos sentimos lesados porque pagamos tudo em dias é muito complicado, estamos cobrando um direito que é nosso. Para evitar transtornos estamos precisando desse apoio e não estão nos dando ouvidos e nem vieram aqui consertar", lamenta.

Durante a noite, a rua fica escura e soturna. Moradores que precisam entrar e sair de suas casas nesse período sentem medo. "Aqui é perigoso também, porque fica muito escura a noite, e estamos pagando tudo em dia. Não sei qual o problema que teve nesse poste, se queimou, se é algum fio solto, mas precisamos de ajuda, estamos aqui pedindo para consertar esse problema", finaliza.

O artesão Ronado Quadros reclama de rua sem iluminação, na passagem Morimitisu, no bairro do Parque Verde. (Reprodução | Bruno Macedo)

Em nota, a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informa que vai encaminhar uma equipe da Luz de Belém para fazer ronda, em até 48 horas, no local.

"Posteriormente, vai fazer manutenções corretivas dos pontos para solucionar o problema. A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo número 0800 000 3233", avisa o órgão.

A Seurb informa também que, para facilitar ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem.

