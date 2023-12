Técnica em enfermagem Dalva Moura denuncia presença de roedores a céu aberto na Marambaia

A falta de coleta de lixo está atraindo roedores e animais peçonhentos no trecho da Viela Coronel Artur, próximo à passagem Jarbas Passarinho, bairro da Marambaia, em Belém. Os moradores dizem que o problema persiste há dois meses, e está causando infestação de ratos e moscas, o que gera riscos à saúde da população. A técnica em enfermagem Dalva Moura conta que, dia após dia, nada está sendo feito para retirar os resíduos.

A técnica em enfermagem, Dalva Moura, mora na Marambaia e denuncia os problemas de saneamento (Foto: Reprodução | Bruno Macedo)

"Nós reclamamos todos os dias, também fiscalizamos, mas nada parece causar o efeito de acabar com esse aglomerado. Nada é resolvido, eu fiz até um abaixo assinado junto com a comunidade, já temos duzentas assinaturas. O intuito é tirar essa sujeira e desobstruir esse esgoto", diz Dalva.

VEJA MAIS:

Os problemas no saneamento no local vão além da coleta de detritos. Segundo a denunciante, o esgoto está entupido e transborda em períodos chuvosos. Por conta disso, a água do esgoto se mistura com a grande quantidade de material descartado, causando sérios riscos à saúde dos moradores.

"Isso faz mal para a gente. Está entrando muito rato nas casas, também está ocorrendo a proliferação de moscas que estão nos causando transtornos até pelo período noturno, pois antes não tinha. As crianças brincam por aqui, e também temos praça, escola, restaurante. Essa situação prejudica o lazer, o comércio e a nossa vida", pontua Dalva.

Roedores e animais peçonhentos circulam a céu aberto na Viela Coronel Artur, próximo à passagem Jarbas Passarinho, bairro da Marambaia, em Belém (Foto: Reprodução | Bruno Macedo)

Os moradores pensam em realizar uma coleta para pagar serviços extras de limpeza, pois não obtiveram retorno da Prefeitura de Belém. "Precisamos chamar uma caçamba para retirar tudo isso. A coleta não passa como antigamente. Antes eram três dias de recolhimento e, hoje, o serviço público deixa a desejar", acrescenta a denunciante.

O que diz a Sesan

Em nota enviada à redação de O Liberal na última sexta-feira (8), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará equipe para verificar a situação, e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta no bairro e remover o lixo e o entulho do local.

“A Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular. No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: (91) 98499-0059”, comunica a nota.

A Secretaria complementa fazendo um apelo aos cidadãos, para que se tornem agentes fiscalizadores nas ruas e bairros. “Ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho, denuncie imediatamente através das redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato”, finaliza.

Como denunciar

