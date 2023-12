Artesão Nazareno Rosário reclama de lixo espalhado pela Travessa Barão do Triunfo

Não é difícil transitar por Belém e encontrar lixo espalhado pelas vias. Nesta sexta-feira (01), ao longo da Travessa Barão do Triunfo entre a Rua Nova e a Travessa Visconde de Pirajá, no bairro da Pedreira, havia vários montantes feitos de resíduos orgânicos, eletrônicos e entulhos espalhados pelo canteiro central. O empalhador de cadeiras, Nazareno Rosário, 65 anos, mora na Barão e revela que o cenário é constante.

O artesão Nazareno Rosário, 65 anos, diz que o lixo está acumulado há quatro dias na Travessa Barão do Triunfo (Foto: Marx Vasconcelos | O Liberal)

“Esse lixo já é uma preocupação há bastante tempo. Às vezes, passa o carro da coleta. Hoje é dia, né? Não passou o carro”, denunciou o morador à nossa equipe de reportagem. Ele diz que o recolhimento do lixo deveria ser feito às segundas, quartas e sextas-feiras, mas o serviço costuma atrasar: segundo o artesão, os detritos estão na travessa há quatro dias, desde a última segunda-feira (27).

“Em todo esse pedaço, ainda tem entulho que o pessoal joga. Dá rato, dá inseto, jogam bicho morto aí, às vezes” - Nazareno Rosário, 65 anos, artesão.

Seu Nazareno conta que, além da coleta irregular, a população do entorno despeja uma grande quantidade de lixo no local, a qualquer hora. “Quando a gente tá aqui, geralmente a gente não deixa [a população descartar o lixo], a gente chama atenção. Mas, quando não tem ninguém, eles aproveitam. Não tinha isso daí, agora é a maior porcaria”, lamenta.

No trecho entre a Rua Nova e a Travessa Visconde de Pirajá, no bairro da Pedreira, os canteiros da Travessa Barão do Triunfo estão tomados de lixo e entulho (Foto: Marx Vasconcelos | O Liberal)

Apesar do cheiro desagradável no local, o denunciante, que gosta de sentar à frente de casa, diz que não há alternativa. “Incomoda, mas, às vezes, a gente quer bater um papo, bate um vento legal. A gente fica aqui, tá acostumado já com isso”, explica o morador, que se preocupa com o risco à saúde das crianças que correm pelo local. “A gente vê na televisão, o pessoal reclamando não só aqui, em todo canto”, opina, com relação ao problema que se repete em outros pontos da cidade.

O que diz a Sesan

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) informou que enviará uma equipe para verificar a situação no trecho denunciado, e que também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta no bairro e remover os resíduos do local.

A Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular, e ressalta que, no caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho, a Secretaria disponibiliza, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: (91) 98499-0059.

Para denunciar o descarte irregular de lixo doméstico ou entulho, os cidadãos podem contatar as redes sociais oficiais da Prefeitura de Belém, ou da Sesan. De acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato.

Como denunciar?

