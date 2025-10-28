Servidor público Leonardo dos Santos mostra abandono em praça no Conjunto Satélite

A Praça Sérgio Guilherme, mais conhecida como Praça do Pistão, localizada na travessa SN-4, entre as travessas We-9 e We-10, no Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, no trecho de Belém, se tornou símbolo de abandono. Segundo o servidor público Leonardo dos Santos, o espaço, antes ponto de encontro de famílias e crianças, hoje está tomado pelo mato alto, brinquedos quebrados e falta de iluminação. O registro foi feito no dia 21 de outubro.

Leonardo relata que a situação se arrasta há muito tempo. “A praça está bastante abandonada. Já foi muito utilizada: tinha quadra de vôlei e futebol, as crianças brincavam aqui à tarde. Hoje o mato está alto, a iluminação está quebrada e os brinquedos estão enferrujados. É mais fácil a criança se machucar do que se divertir”, alerta.

Para tentar amenizar o problema, moradores têm realizado mutirões de limpeza e roçagem por conta própria. “A gente faz coleta entre os vizinhos para contratar pessoas que limpam o mato. Quando aparece manutenção, é raro e superficial. A última reforma deve ter sido há uns oito anos”, relembra.

O morador lamenta que o espaço tenha se tornado subutilizado. “A praça poderia até gerar renda, com feira ou artesanato, mas o que a gente vê é só mato e estrutura quebrada. Para a população, não serve de nada. As crianças correm risco com os brinquedos”, reforça.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento desta edição.