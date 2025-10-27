Aposentado Célio Franco alerta para falta de sinalização na Estrada da Ceasa

O cruzamento da Estrada da Ceasa com a Avenida Perimetral, no bairro Curió-Utinga, em Belém, é perigoso para pedestres e condutores. A área é bastante movimentada, mas mesmo com o trânsito intenso no local, não há sinalização adequada, o que faz com que a área seja cenário de acidentes graves e até mesmo mortes. Quem traz o relato é o aposentado Célio Franco, de 75 anos, morador da área. O registro foi feito em 22 de outubro.

Durante a gravação, a equipe de reportagem de O Liberal quase foi atropelada por um veículo no local. Segundo o aposentado Célio, a situação é crítica. “O desrespeito com os mais vulneráveis é tenso. Se houvesse mais respeito, todos ficariam mais felizes”, afirma.

“Como lombada não pode mais existir, uma sinalização horizontal acredito que seja melhor. Semáforo complica também, ajuda por um lado, mas complica por outro”, opina.

Segundo o aposentado, muitas pessoas não respeitam as leis de trânsito, principalmente os motociclistas, que “não querem nem saber e vão metendo a cara”, diz Célio. Às vezes os carros param, mas as motos seguem, o que faz com que muitos acidentes aconteçam na área.

“Está complicado. Belém é a cidade que mais tem motos e é daqui para pior”, finaliza o aposentado.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e aguarda retorno.

Você Repórter

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades