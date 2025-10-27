Capa Jornal Amazônia
Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Aposentado Célio Franco alerta para falta de sinalização na Estrada da Ceasa

O problema resultou em um trânsito caótico e vários acidentes no local

Ayla Ferreira*, com colaboração de Cira Pinheiro

O cruzamento da Estrada da Ceasa com a Avenida Perimetral, no bairro Curió-Utinga, em Belém, é perigoso para pedestres e condutores. A área é bastante movimentada, mas mesmo com o trânsito intenso no local, não há sinalização adequada, o que faz com que a área seja cenário de acidentes graves e até mesmo mortes. Quem traz o relato é o aposentado Célio Franco, de 75 anos, morador da área. O registro foi feito em 22 de outubro.

Durante a gravação, a equipe de reportagem de O Liberal quase foi atropelada por um veículo no local. Segundo o aposentado Célio, a situação é crítica. “O desrespeito com os mais vulneráveis é tenso. Se houvesse mais respeito, todos ficariam mais felizes”, afirma.

“Como lombada não pode mais existir, uma sinalização horizontal acredito que seja melhor. Semáforo complica também, ajuda por um lado, mas complica por outro”, opina.

Segundo o aposentado, muitas pessoas não respeitam as leis de trânsito, principalmente os motociclistas, que “não querem nem saber e vão metendo a cara”, diz Célio. Às vezes os carros param, mas as motos seguem, o que faz com que muitos acidentes aconteçam na área.

“Está complicado. Belém é a cidade que mais tem motos e é daqui para pior”, finaliza o aposentado.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e aguarda retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

