Moradoras reclamam de parada de ônibus sem cobertura na avenida João Paulo II

Quem espera ônibus na avenida João Paulo II, entre as ruas, no bairro do Marco, em Belém, enfrenta uma rotina de descaso e desconforto. A parada não possui cobertura, deixando os passageiros expostos ao sol e à chuva. Além disso, o espaço acumula lixo e entulho, tornando o local insalubre e perigoso. As donas de casa Solange Garcia, de 64 anos, e Kadma Fernandes, de 65 anos, reclamam da situação e pedem providências do poder público. O registro foi feito no dia 21 de outubro, quando a reportagem presenciou que um sofá estava abandonado ao lado da parada.
Solange conta que a falta de estrutura causa sensação de vulnerabilidade: “A gente fica vulnerável, é perigoso esperar aqui. Essa passarela próxima é mal frequentada, e aos domingos o ônibus quase não passa. A gente fica meia hora esperando, sem proteção, debaixo de sol ou chuva. É um sofrimento”, relata.
Kadma, que mora em outro bairro e costuma passar pela avenida, reforça as dificuldades enfrentadas por quem depende do transporte público. “Para se proteger do sol, a gente tem que ficar debaixo de uma árvore. É muito quente e, quando chove, não tem para onde correr. Além disso, jogam lixo e até sofá aqui. É triste ver uma situação dessas, falta educação do povo e cuidado das autoridades”, lamenta.
As moradoras acreditam que uma solução simples já faria diferença. “Uma cobertura resolveria muita coisa. Aqui é um local de movimento, mas sem abrigo fica impossível. A gente só quer um lugar digno para esperar o ônibus, nada mais”, completa Solange.
A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a manutenção e a cobertura de abrigos de ônibus na avenida João Paulo II, mas não houve retorno.
