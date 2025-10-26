Capa Jornal Amazônia
Autônoma Marcela Batista reclama de acúmulo constante de lixo na Rua dos Timbiras

A moradora reforça que o problema afeta o dia a dia de quem vive na área

Laura Serejo*
fonte

Autônoma Marcela Batista (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Montes de lixo e entulho se acumulam diariamente na Rua dos Timbiras, no trecho do cruzamento com a travessa Quintino Bocaiúva, próximo ao canal da Quintino, no bairro da Cremação, em Belém. Mesmo com a limpeza feita pela prefeitura, o problema se repete poucas horas depois, quando novos resíduos são despejados no local. A autônoma Marcela Batista, que vive ao lado da área afetada, alerta para o desconforto causado pelo mau cheiro e pela presença de insetos e roedores. O registro foi feito no dia 22 de outubro.

image Autônoma Marcela Batista (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Marcela conta que a situação já se tornou rotina. “A gente limpa, a prefeitura limpa, mas no outro dia já está cheio de novo. Jogam lixo de tudo que é jeito, todo dia. Até no fim de semana o caminhão vem, mas o lixo volta. Já chegou até na frente das casas”, relata.

Ela afirma que os descartes irregulares vêm de várias partes da cidade. “Não é só o pessoal daqui, vem gente de longe, do Guamá, do Jurunas. Tem carroceiro que para só para jogar lixo. A prefeitura colocou contêiner, mas enche rápido e o resto vai para o chão. É muito lixo, não dá conta”, explica.

A moradora reforça que o problema afeta o dia a dia de quem vive na área. “Quando chove, o lixo espalha, e as crianças ficam passando por cima. Dá rato, barata, mosquito, o fedor é horrível. A prefeitura faz a parte dela, mas falta consciência. Sem educação, o lixo sempre volta”, disse.

Em nota, enviada dia 24 de outubro, a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, esclarece que o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulho. “A empresa reforça que a coleta de resíduos domiciliares na área ocorre de segunda a sábado, a partir das 6h. Para consultar os dias e horários de coleta em cada região da cidade, a população pode acessar o site: www.ciclusamazonia.com.br.
Já a coleta programada de resíduos inertes (entulho) é destinada a volumes de até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros) e pode ser solicitada por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, via WhatsApp, no número (91) 98405-3100. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, com prazo de até 72 horas para o recolhimento após a solicitação.A empresa reforça que denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181.” acrescenta nota.

A reportagem também solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Palavras-chave

acúmulo de lixo

você repórter

Você Repórter
