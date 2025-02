Sapateiro Noeydson Soares denuncia alagamento na Rua Santos Dias, no Tapanã

"Todas as casas são altas e já perdemos móveis". É assim que o sapateiro Noeydson Moraes, de 26 anos, começa a denúncia sobre alagamento constante e falta de saneamento na rua Santos Dias, no bairro do Tapanã, em Belém. Morador da área há 25 anos, ele diz que a rua passa por esse tipo de problema há muito tempo e ainda existe um agravante: uma ponte que precisa de manutenção.

Morador da área há 25 anos, Noeydson Moraes diz que a rua passa por esse tipo de problema há muito tempo. (Foto: Mariana Azevedo / Especial pra O Liberal)

"Sempre foi assim aqui, sempre enche e alaga tudo, ali, era uma outra rua, mas com a quantidade de mato, fechou essa rua", diz. Na via não há saneamento básico, as valas estão entupidas e transbordando água suja e com mau cheiro.

Com a rua completamente alagada, fica impossível trafegar, mas quem precisa trabalhar ou ir à escola, por exemplo, precisa enfrentar a água, que chega a passar dos joelhos. "Aqui quando enche as crianças não conseguem nem ir para a escola. A ponte está toda quebrada. Aqui já perdemos móveis e todas as casas têm que ser mais altas, porque quando enche chega passando os joelhos", reclama o morador.

Os moradores já comunicaram ao órgão responsável em 2024, agora esperam que o problema seja resolvido. “Já comunicamos sobre a situação para as autoridades, mas infelizmente, vivemos assim. O que queremos é que reformem essa ponte, que façam uma limpeza para melhorar e escoar a água,", pede Noyedson.

Com a rua completamente alagada, fica impossível trafegar na Santos Dias, no Tapanã. (Foto: Mariana Azevedo / Especial pra O Liberal)

"Estamos muito prejudicados, sem saneamento, sem uma limpeza se quer aqui. As crianças têm que meter o pé na água para ir à escola. Olha como vivemos, já perdemos móveis, necessitamos que olhem para nós. Vivemos a Deus dará. Queremos uma solução, porque a barreira que fizemos em nossa casa não adiantou", finaliza.

