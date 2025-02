universitário alex cardoso reclama da falta de estrutura de paradas de ônibus no bengui

Usuários do transporte público estão reclamando da falta de estrutura da parada de ônibus em alguns trechos da avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui. Esse problema é verificado em dois pontos. O primeiro trecho fica ao lado do prédio da Estratégia Saúde da Família Parque Verde. O segundo ponto é em frente à sede do Movimento República de Emaús.

Ao lado do prédio da Estratégia Saúde da Família Parque Verde tem uma parte de estrutura toda enferrujada, mas sem nenhum banco. Em frente à sede do Movimento República de Emaús tem apenas a placa sinalizando que é um ponto de ônibus. Resultado: os usuários ficam no sol, ou na chuva, esperando em pé a chegada dos ônibus.

O universitário Alex Cardoso, 27 anos, disse que esse problema existe há muito tempo. “Essa é uma das poucas remanescentes que tem ainda. Acredito que seja a única em toda a extensão da rua. Alguns pontos (de ônibus) tem sinalização. Em outros a população se acostumou a parar e é só isso que a gente tem basicamente”, disse.

Alex disse que a avenida foi “reformada” há pouco tempo. “Mas a única medida mesmo foram placas. Tão somente isso”, afirmou. Para se proteger do sol ou da chuva, o universitário disse que os passageiros buscam abrigos nas marquises das casas. “Alguns tentam ficar com uma sombrinha. Mas, se a chuva for muito forte, é impossível também”, disse. “Às vezes, embaixo de árvore ou desce e sai correndo. Não tem o que fazer basicamente. E ninguém nunca falou sobre isso”, lamentou.

VEJA MAIS:

Falta de estrutura da parada de ônibus em alguns trechos da avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui. (Foto/Reprodução/Raoni Joseph)

“As pessoas só sabem que têm parada de ônibus pela placa e pelo costume, pelo hábito”, contou. “Os próprios motoristas sabem onde a população costuma descer e eles costumam parar também. Mas, às vezes, não param aqui, param mais para lá, porque está chovendo. E a gente fica lá, naquela puxada. Fico muito difícil para quem não é daqui saber onde parar. Às vezes, a gente tenta explicar dando um ponto de referência ou que tem que vir para a via para esperar a pessoa e mostrar. É complicado pra nós”, disse.

Como denunciar?

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.