encarregado ney santos reclama de buraco em cruzamento no conjunto satélite, em belém

Há quase seis meses, o Você Repórter mostrou um buraco no cruzamento da SN3 com a WE8, no Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, em Belém. É uma pista com grande fluxo de carros. Mas esses veículos quase não conseguem mais passar por causa do buraco. Mesmo com a denúncia do Você Repórter, o problema não foi resolvido até hoje. Na verdade, o buraco ficou bem maior. E ainda surgiu um outro buraco bem perto desse.

Ney Santos tem 36 anos e trabalha como encarregado em uma empresa de móveis planejados. E, em entrevista gravada na terça-feira (28 de janeiro), ele comentou sobre esse problema. “Esse buraco está aqui já tem uma faixa de nove meses”, disse. Ele afirmou que, há duas semanas, houve um acidente grave naquele cruzamento. “Uma moto bateu em outra. E há muito tempo a gente espera socorro aqui e, até hoje, não tem resposta”, contou.

Ney disse que em outras ruas do conjunto também tem buracos. “Tem na 8, na 7, na 11... Só Deus mesmo”, afirmou. Ele acrescentou que os moradores fazem a reclamação para os órgãos competentes, mas que, na prática, nada é resolvido. “Os caras vem aqui e só fazem olhar. E os acidentes continuam tendo, direto”, afirmou. Ney Santos agradeceu a presença da reportagem por, novamente, trazer esse problema à toa. “Graças a Deus vocês vieram aqui, porque o número de acidentes só aumenta aqui”, afirmou.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, informa que realiza a operação Tapa Buraco desde o dia 2 de janeiro em todos os bairros de Belém. Apesar do déficit de asfalto deixado pela gestão passada, as equipes da nova gestão da Prefeitura de Belém realizam um planejamento do cronograma de recuperação asfáltica que vai contemplar em breve as ruas do Conjunto Satélite, mencionadas pela reportagem.

VEJA MAIS:

Como denunciar?

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.