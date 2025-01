agente de saúde felipe paixão reclama de lixo e entulho na travessa angustura, em belém

O agente de saúde Felipe Paixão, de 29 anos, reclama do lixo e entulho acumulados na travessa Angustura, próximo à avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. A preocupação dos moradores é que, com o período chuvoso, esse problema se agrave. O canal que passa na travessa Angustura precisa de reparos em sua estrutura.

Felipe mora na travessa Angustura com a João Paulo II. Os resíduos sólidos estão espalhados ao longo da via. Em um trecho, há um aviso para que não seja jogado lixo naquele local. Mas o alerta é ignorado. Felipe disse que, infelizmente, esse problema não é recente. “Isso já tem bastante tempo. Tens uns anos já. Principalmente quando teve problema na coleta do lixo, ficou mais evidente isso”, disse.

Ele afirmou que o carro coletor de lixo não passa nas ruas próximas. E, com isso, começou a amontoar o lixo e, também, o entulho. Um detalhe: as crianças brincam na rua, que acaba sendo ocupada por esses materiais. “Geralmente, as crianças ficam brincando no meio do lixo aqui. É uma situação difícil”, disse ele, em entrevista gravada no dia 9 deste mês.

Felipe também disse que o lixo atrai bichos, entre os quais ratos, aumentando, também, a chance dos moradores de contraírem doenças. “O vizinho conta que o filho dele vive doente”, afirmou. Ele afirmou que a sogra dele colocou plantas às margens do canal, para que, assim, as pessoas não descartassem resíduos no local. “Isso pra tentar amenizar, mas as pessoas continuam jogando lixo e entulho”, afirmou.

Os moradores temem que esse acúmulo de resíduos possa servir de criadouro para o mosquito transmissor da dengue. Felipe Paixão disse esperar que melhore essa situação. “Não só com o poder público, que tem que fazer a sua parte, mas a população também em ajudar, em preservar. Nessa união acho que a gente consegue resolver esse problema”, disse.

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN), informa que está comprometida com a manutenção da limpeza urbana e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O programa Belém Limpa realiza ações voltadas para a limpeza e conservação das vias públicas, praças e outros espaços urbanos, reforçando o compromisso com a limpeza urbana do município.

Com base nas informações enviadas sobre a necessidade de limpeza no ponto informado, comunicamos que uma equipe técnica será designada para atender à solicitação.

Tem uma parte sem asfalto também, e com lama. É um problema que já tem muito tempo. “Espero que o prefeito tome rédea dessa situação e venha resolver esse problema que a gente enfrenta. E espero que a gente (os moradores) também faça a sua parte para resolver essa situação”, afirmou. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.