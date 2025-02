Operador de máquinas José Teixeira reclama de parada sem cobertura na avenida Almirante Barroso

Uma parada de ônibus não tem cobertura nenhuma na avenida Almirante Barroso, sentido São Brás Entroncamento, ao lado de uma escola, entre as travessas Estrela e Timbó, no bairro do Marco, em Belém. O operador de máquinas pesadas, José Teixeira, de 66 anos, conta que a situação é bastante incômoda para quem precisa esperar pelo transporte coletivo nesse ponto.

A parada fica localizada próximo a uma escola. No local, muitos estudantes não têm onde se esconder da chuva, que se agrava neste período de inverno amazônico. Com isso, a parada fica vazia e os passageiros precisam se abrigar debaixo da passarela - para evitar o sol, que incomoda frequentemente durante o período da manhã. Além da falta de estrutura, os bancos também estão enferrujados, outro perigo para a população.

Com uma grande movimentação todos os dias, a parada de ônibus fica localizada em um dos principais trechos da avenida Almirante Barroso. Por isso, o fluxo de pessoas que esperam pelos coletivos no local é bastante intenso. Outra alternativa para quem aguarda no local é se abrigar próximo a um muro de um órgão público no trecho. “O ponto de ônibus é precário. A gente não fica na parada porque faz sol lá. E se chover fica pior, porque nos molhamos”, conta José Teixeira.

Problema é crítico no local (Foto: Reprodução | Raoni Joseph |)

Além da falta de cobertura, o estado de conservação dos bancos da parada também preocupa. Muitos estão enferrujados, representando um risco para os passageiros que tentam utilizá-los enquanto esperam pelo ônibus. A parada também é muito utilizada, especialmente nos horários de pico, quando trabalhadores e estudantes aguardam os ônibus.

No entanto, a falta de estrutura faz com que os passageiros precisem enfrentar as condições climáticas adversas de forma improvisada. Algumas pessoas ainda chegam a perder o ônibus por estar abrigado longe da parada. “A gente se esconde do sol e da chuva, mas aí, quando o ônibus chega, temos que correr até a parada. Às vezes, não dá tempo, e acabamos perdendo o transporte”, lamenta José Teixeira.

Com os problemas enfrentados pelos passageiros, moradores e usuários do transporte público reivindicam melhorias na estrutura da parada de ônibus. Eles pedem a instalação de uma nova. E ainda, a manutenção dos bancos para garantir um mínimo de conforto e segurança. “Precisamos de uma solução o quanto antes para esse problema. As pessoas dependem dessa parada todos os dias”, conta Teixeira.

Procurada, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta edição.

Como denunciar?

