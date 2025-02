Designer Erasmo Carlos Pantoja reclama de lixo acumulado em calçada da av. Alcindo Cacela

O acúmulo de lixo na calçada do cruzamento das avenidas Alcindo Cacela com a Bernardo Sayão, no bairro do Condor, em Belém, vem atrapalhando a passagem de pedestres. O designer Erasmo Carlos Pantoja trabalha bem em frente ao local e reclama da situação, relatando que a própria população joga lixo na área.

“Isso aqui fica lotado de lixo. Hoje está pouco, mas já vi sofá, colchão e até bicho morto sendo jogado aqui. O odor é horrível para quem trabalha e passa por aqui. Tem muita gente que vem visitar a Ilha do Combu e fica com a impressão de que isso aqui é um lixão”, desabafa Erasmo.

Mesmo com a coleta regular realizada pela Prefeitura, o problema persiste. Segundo Erasmo, minutos depois da passagem dos caminhões de lixo, moradores e até trabalhadores de outras regiões voltam a descartar entulhos no local. “O carro da coleta passa, e em menos de cinco minutos já tem gente jogando lixo de novo. Vem gente com carro de mão trazendo entulho de obras e jogam tudo aqui. É a própria população que está fazendo isso”, afirma.

A situação evidencia a necessidade de mais fiscalização e conscientização sobre o descarte correto de resíduos, para evitar que o local se transforme em um ponto permanente de lixo.

A redação de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e com a empresa responsável pela coleta de lixo, Ciclos, para obter um posicionamento sobre a situação e aguarda retorno.