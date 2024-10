Personal Ismael Vieira reclama de falta de limpeza e roçagem na passagem Xavier

Moradores da passagem Xavier, localizada no bairro do Curió-Utinga, estão enfrentando transtornos por conta da falta de limpeza no local. Lixo acumulado nas valas e falta de roçagem são as principais reclamações do personal trainer Ismael Vieira, de 44 anos, morador da área.

"Eu moro aqui há mais de 40 anos, sempre foi abandonada essa passagem, ainda não teve uma gestão que fez algo por aqui, estamos totalmente abandonados, a Deus dará", lamenta o personal.

Ismael explica que ele e outros moradores já perderam as contas de quantas vezes procuraram ajuda do órgão responsável, mas que nunca tiveram resposta e muito menos uma visita da equipe no local.

Moradores estão enfrentando transtornos por conta da falta de limpeza no local. (Reprodução: Bruno Macedo)

"Estamos procurando mas nunca nos dão uma resposta definida, dizem que é hoje, amanhã, entra gestão e sai gestão e nada. estamos largados", fala.

No local pode ser encontrado todo tipo de lixo dentro de uma imensa vala, que está entupida e causando odor. "Quando chove aqui fica horrível, totalmente alagado, o odor e animais como ratos aparecem com frequência", relata

Ainda segundo o morador, as pessoas acabam adoecendo por conta da falta de limpeza no local, que acumula lixo e atrai animais como ratos, sapos e mosquitos. "As pessoas adoecem aqui por conta dessa situação, ainda tem uma parte escura aqui na rua, que não funcionam as lâmpadas dos postes", reclama.

Dias antes da reportagem ir até o local, moradores se reuniram para limpar a área e amenizar a situação.

A redação integrada de O Liberal procurou a secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

