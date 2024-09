Moradora Beth Dourado reclama de calçada quebrada e entulho na Antônio Baena

A calçada da travessa Antônio Baena, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém, está quebrada ao longo de sua extensão. Além disso, lixo, entulho e água suja acumulada no local são motivos de preocupação para os moradores. A técnica em contabilidade Beth Dourado reclama da situação.

Beth mora na travessa Antônio Baena e todos os dias passa pelo local, ela conta que já caiu duas vezes devido às irregularidades da calçada. "Eu já caí aqui e bati meu braço, tive que ir para o hospital. Uma colega minha também já caiu", afirma.

Além da calçada quebrada, um trecho está tomado por lixo e entulho, inclusive, galhos de árvores, por conta disso, fica mais difícil trafegar na calçada. Para pessoas com mobilidade reduzida a situação é ainda mais complicada.

"Não precisa nem ser cadeirante para cair, a minha colega também já caiu . Você viu como eu vinha andando agora? Com medo de cair. Tenho medo de cair e bater a minha cabeça, bater algo mais grave", fala.

A água suja acumulada na vala da calçada também preocupa os moradores, por ser local propício para focos de mosquitos transmissores de doenças graves, como a dengue. "No canto ali a gente dobra e está tudo quebrado. Me sinto desrespeitada com certeza, porque isso aqui não era para acontecer, é lama, esgoto e até cocô aqui, todo tempo é uma podridão", reclama.

A calçada da travessa Antônio Baena, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, está quebrada ao longo de sua extensão. (Reprodução/ Bruno Macedo)

Para ela, a situação se dá principalmente porque algumas pessoas não respeitam o espaço. "Toda Belém está abandonada, as pessoas também deviam ter consciência e não jogar mais lixo aqui, queria que o órgão competente tomasse as providências, principalmente por causa dos idosos e dos cadeirantes, porque já vi muita gente penando para passar aqui", diz.

Em nota, a Prefeitura de Belém, via Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que, por meio do Departamento de Obras Civis da Seurb, possui o programa de Manutenção de Calçadas Públicas e tem realizado os serviços de acordo com as demandas e necessidades da cidade.

“Diversas frentes de trabalho ocorrem em bairros do centro e da periferia de Belém, incluindo agora as calçadas da travessa Antônio Baena, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, no Marco, que, até o final da próxima semana, receberá manutenção. Nos casos de obstrução de calçadas, o órgão explica que, ao receber reclamações e denúncias, realiza fiscalização, vistoria e notificação. Em seguida, dá o prazo de dez dias para o morador regularizar a situação. Caso não faça, a Secretaria vai ao local e faz a correção legal”, diz a nota.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o lixo e entulhos acumulados na calçada, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

