Professor Carlos Lima reclama de lixo e entulho no conjunto Antônio Teixeira Gueiros

No conjunto Antônio Teixeira Gueiros, no bairro do Tapanã, em Belém, moradores reclamam da quantidade de lixo e entulho na área. Segundo alguns denunciantes, até a manhã desta terça-feira (24/9), o período de acúmulo desses resíduos somava quase duas semanas.

O montante de lixo pode levar outros moradores a confundirem o local com um ponto de descarte. Com o lixo ocupando quase metade da rua, os pedestres são forçados a caminhar pelo meio da via, correndo risco de acidentes e atropelamentos. Além desses transtornos, um buraco não sinalizado gera pequenas poças d'água no local, que podem se tornar focos de dengue e ameaçar a saúde da comunidade.

Conjunto Antônio Teixeira Gueiros, no bairro do Tapanã, em Belém Foto: Bruno Macedo | O Liberal Foto: Bruno Macedo | O Liberal Foto: Bruno Macedo | O Liberal

O professor Carlos Lima, de 42 anos, relata que, mesmo quando as autoridades responsáveis realizam a coleta de lixo, os moradores, inclusive de outras ruas, continuam trazendo lixo para o local.

"É absurdo, né? A gente luta tanto para ter uma moradia digna. São as pessoas que trazem esse lixo de longe. Aí a prefeitura vem, muitas vezes limpa e faz a parte dela, mas a população não dá sua contribuição. É um mau costume de Belém", avalia.

Ele conclui com um apelo ao poder público, solicitando que, além da coleta seletiva, sejam implementadas políticas de conscientização para educar a população sobre o descarte adequado do lixo.

A cozinheira Cirene, 58 anos, é moradora da região há mais de 30 anos e diz que o mau cheiro causado pelo acúmulo de lixo causa incômodo, além de poluição visual. "Capinaram a praça e aproveitaram para colocar lixo aqui, tá horrível. Uma praça tão bonita dessa, um lugar para as crianças brincarem e tá esse monte de lixo acumulado", lamenta.

Em nota divulgada nesta terça-feira (24), a Ciclus Amazônia esclarece que a coleta de lixo no Conjunto Antonio Teixeiras Gueiros, no bairro de Tapanã, é realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 7h. No caso de entulho, a companhia realiza no bairro uma coleta regular, realizada às terças e sextas.

A empresa também pediu a colaboração da população para que o descarte de lixo seja realizado nos dias e horários definidos para cada bairro, evitando o acúmulo nas vias públicas.

A Ciclus Amazônia disponibiliza um canal de comunicação para orientar e atender demandas da população via WhatsApp através do número (91) 98405-3100.

Em relação ao buraco não sinalizado na via, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), informou, por nota divulgada nesta terça-feira (24), que o reparo será providenciado.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)