O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Moradoras Maria Sousa e Simone Reis denunciam alagamentos constantes na Pedreira

O problema é tão grave que moradores improvisaram até uma ponte no local

Laura Serejo*

Os alagamentos já fazem parte da rotina de quem vive no bairro da Pedreira, em Belém. Na Travessa da Estrela, entre a Rua Antônio Everdosa e a Rua Nova, o bueiro entupido faz com que a rua fique tomada pela água sempre que chove. Segundo a dona de casa Maria Sousa e a autônoma Simone Reis, que moram na região, o problema é tão grave que moradores improvisaram até uma ponte no local. O registro foi feito dia 2 de setembro.

Maria Sousa conta que já chegou a cair por causa das más condições da via. “Já escorreguei e me machuquei. Quando chove, a lama e a água podre invadem as casas. A gente precisa de uma solução, porque viver assim está muito difícil”, relata.

A autônoma Simone Reis, diz que o problema persiste há anos. “Basta uma chuva de poucos minutos para a água voltar pelos ralos e inundar os banheiros. É uma água suja, que já deixou pessoas doentes. A gente pede providências urgentes”, denuncia.

Segundo Maria Sousa, os moradores seguem sem resposta. “Colocaram tubos, mas já estão entupidos. A água não escoa e fica tudo parado. Quando chove, isso aqui vira um rio e ninguém consegue passar”, completa.

A reportagem solicitou nota a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), da Prefeitura de Belém. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

Palavras-chave

você repórter

pedreira

Você Repórter
