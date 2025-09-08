Moradoras Maria Sousa e Simone Reis denunciam alagamentos constantes na Pedreira
O problema é tão grave que moradores improvisaram até uma ponte no local
Os alagamentos já fazem parte da rotina de quem vive no bairro da Pedreira, em Belém. Na Travessa da Estrela, entre a Rua Antônio Everdosa e a Rua Nova, o bueiro entupido faz com que a rua fique tomada pela água sempre que chove. Segundo a dona de casa Maria Sousa e a autônoma Simone Reis, que moram na região, o problema é tão grave que moradores improvisaram até uma ponte no local. O registro foi feito dia 2 de setembro.
VEJA MAIS
Maria Sousa conta que já chegou a cair por causa das más condições da via. “Já escorreguei e me machuquei. Quando chove, a lama e a água podre invadem as casas. A gente precisa de uma solução, porque viver assim está muito difícil”, relata.
A autônoma Simone Reis, diz que o problema persiste há anos. “Basta uma chuva de poucos minutos para a água voltar pelos ralos e inundar os banheiros. É uma água suja, que já deixou pessoas doentes. A gente pede providências urgentes”, denuncia.
Segundo Maria Sousa, os moradores seguem sem resposta. “Colocaram tubos, mas já estão entupidos. A água não escoa e fica tudo parado. Quando chove, isso aqui vira um rio e ninguém consegue passar”, completa.
A reportagem solicitou nota a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), da Prefeitura de Belém. No entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA