Autônomo Caio Mendes denuncia faixas de pedestres quase totalmente apagadas na Batista Campos

A falta de sinalização dificulta a travessia segura de pedestres e ciclistas

Laura Serejo*
fonte

O autônomo Caio Mendes, de 32 anos. (Foto: Reprodução / Bruno Macêdo)

O autônomo Caio Mendes, de 32 anos, denuncia que duas faixas de pedestres estão quase totalmente apagadas no cruzamento da Rua dos Mundurucus com a Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Batista Campos, em Belém. Segundo ele, a falta de sinalização dificulta a travessia segura de pedestres e ciclistas e tem provocado acidentes frequentes na área. O registro foi feito no dia 28 de agosto.

Caio relatou que o problema já causa transtornos diariamente. “Exatamente. Aqui nessa esquina todos os dias têm acidentes. Você vê, a faixa está apagada, é ciclista discutindo com motorista, é pedestre em risco. O carro para em cima da faixa porque não sabe onde é. Essa pintura foi feita há menos de um ano e já apagou. Acho que teria que melhorar para evitar essas situações.”, sugere.

Ele destaca que o problema não se limita a um ponto, mas a todo o cruzamento. “Não é só na Mundurucus. A faixa da Quintino também já apagou, assim como a ciclovia. Dá para ver que foi um serviço mal feito. Colocaram uma tinta fraca, porque não durou nem um ano. A gente presencia acidentes aqui todos os dias. Não basta só o semáforo funcionar, é preciso reforçar a sinalização no chão também.”, completa.

O autônomo reforça que a situação expõe ciclistas e pedestres a riscos constantes. “Principalmente na área da ciclovia. O ciclista passa direto e acaba colidindo com os carros. Todos os dias tem acidente. A gente que trabalha aqui presencia isso, desse jeito não tem como continuar.”, finaliza o denunciante.

A reportagem solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). Em nota, a pasta informa que "uma equipe técnica será encaminhada ao local para verificar a necessidade de reforço da sinalização presente. A Segbel reforça que, desde janeiro, em parceria com o Governo do Estado, já realizou o trabalho de implementação e revitalização de mais de 47 km de sinalização viária em toda Belém".

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

