Dona de casa Nazaré Carneiro alerta para bueiro entupido no Maracangalha

A dona de casa Nazaré Carneiro, de 45 anos, alerta para um bueiro entupido na Rua Rio Tapajós, Quadra 31, no Conjunto Paraíso dos Pássaros, bairro da Maracangalha, em Belém. O problema, segundo ela, se arrasta há mais de dois anos, causando alagamentos em dias de chuva. O registro foi feito dia 3 de setembro.

Dona de casa Nazaré Carneiro (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

A moradora explica que a comunidade já tentou resolver a situação por conta própria, mas sem sucesso. “Já tem mais de dois anos que a gente lida com isso. Nós mesmos mandamos limpar, gastamos o dinheiro da população para ver se melhora, mas, agora, não resolve mais. A água não escoa de jeito nenhum. Quando chove, piora muito porque os ônibus e carros passam e jogam água para dentro das casas. A gente fica muito à mercê de doenças, porque essa água já tem lodo e um odor muito forte”, relata.

Ela afirma que a sujeira acumulada agrava o problema. “A própria população acaba jogando lixo e isso entope ainda mais o bueiro. Vem muita terra e plástico de outros pontos da rua e tudo fica aqui. Nós temos que fazer limpeza quase toda semana, mas, mesmo assim, o problema continua”, disse.

Segundo a moradora, a água parada já não seca, mesmo sem chuva. “O problema é esse: nem está chovendo e a água continua empossada. Antigamente, quando limpava, pelo menos escoava, mas agora não. Fica essa lama fedorenta. Estamos desesperados e pedimos que olhem por nós e resolvam de vez”, desabafa.

Em nota enviada dia 4 de setembro A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que "vai enviar a equipe à frente dos serviços de limpeza e desobstrução de bueiros para avaliar e resolver o problema no perímetro citado."