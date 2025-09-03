Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Autônomo Fábio Silva denuncia falta de infraestrutura no Distrito Industrial

O morador também chama atenção para a ausência de sinalização adequada

Laura Serejo e Cira Pinheiro

O autônomo Fábio Lenon Silva, de 42 anos, denuncia a falta de infraestrutura da Avenida Zacarias de Assunção, no final da linha de ônibus do Distrito Industrial, em Ananindeua. Segundo ele, o local sofre com mato alto, iluminação precária, falta de ciclovia e ausência de sinalização de faixa de pedestre, o que gera insegurança e dificulta a rotina de quem vive e trabalha na área. O registro foi feito no dia 27 de agosto.

image Autônomo Fábio Silva (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Fábio relata que a comunidade espera melhorias há mais de duas décadas. “Estamos há mais de 20 anos aqui sem nenhuma reforma na área do Distrito Industrial, tanto no bairro quanto no final da linha de ônibus. Precisamos que as promessas feitas sejam cumpridas, com melhorias na infraestrutura, iluminação, limpeza e sinalização”, disse.

Ele também chama atenção para a ausência de sinalização adequada. “Aqui não tem ciclovia nem faixa de pedestre. As pessoas sempre param para perguntar onde fica o Distrito Industrial porque não há nada que identifique a área. É um espaço importante, com grandes empresas e comerciantes que poderiam estar se desenvolvendo e gerando emprego, mas não conseguem por conta desse abandono”, afirmou.

Outro problema apontado é a falta de limpeza e saneamento. “A prefeitura faz a coleta de lixo, mas é insuficiente. O mato alto toma conta e as calçadas estão todas quebradas. No final da linha, a lama fica podre e a gente tem dificuldade até de trabalhar. As placas caíram ou foram depredadas, e ninguém sabe de quem é a preferência. Precisamos urgentemente de uma intervenção aqui”, desabafou.

A reportagem solicitou nota a Prefeitura de Ananindeua, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

alagamentos e falta de infraestrutura

Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Fábio Silva denuncia falta de infraestrutura no Distrito Industrial

O morador também chama atenção para a ausência de sinalização adequada

03.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Artesã Franci Fernandes reclama de asfalto deteriorado na Pedreira

Franci relata que, a cada dia, se torna mais difícil circular pelo local

02.09.25 10h29

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Benedita Gomes denuncia buracos na Pratinha II

Benedita afirma que a situação é tão grave que veículos de transporte por aplicativo, ambulâncias e viaturas não conseguem entrar na região

01.09.25 11h44

VOCÊ REPÓRTER

Empreendedora Daiana de Freitas denuncia rua em estado precário no Júlia Seffer

Para a empreendedora, a situação compromete até a renda das famílias

31.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Maria dos Santos denuncia alagamentos no Tapanã

Segundo a denunciante, a situação dificulta o tráfego de veículos e já provocou acidentes

30.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Mestre de obras Ivo Oliveira denuncia falta de saneamento no Guamá

O morador explica que tentou amenizar a situação com recursos próprios

29.08.25 9h22

VOCÊ REPÓRTER

Marceneiro Claudionor Pinheiro alerta sobre constante alagamento no Conjunto Verdejante I

O morador destaca ainda o impacto na rotina da comunidade escolar e dos trabalhadores

28.08.25 13h50

VOCÊ REPÓRTER

Empresária Kassia Maia denuncia precariedade na Rua Presidente Costa e Silva, no Tapanã

Segundo Kassia, até serviços de emergência têm dificuldade de acesso ao local

27.08.25 13h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda