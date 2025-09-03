Autônomo Fábio Silva denuncia falta de infraestrutura no Distrito Industrial

O autônomo Fábio Lenon Silva, de 42 anos, denuncia a falta de infraestrutura da Avenida Zacarias de Assunção, no final da linha de ônibus do Distrito Industrial, em Ananindeua. Segundo ele, o local sofre com mato alto, iluminação precária, falta de ciclovia e ausência de sinalização de faixa de pedestre, o que gera insegurança e dificulta a rotina de quem vive e trabalha na área. O registro foi feito no dia 27 de agosto.

Autônomo Fábio Silva (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Fábio relata que a comunidade espera melhorias há mais de duas décadas. “Estamos há mais de 20 anos aqui sem nenhuma reforma na área do Distrito Industrial, tanto no bairro quanto no final da linha de ônibus. Precisamos que as promessas feitas sejam cumpridas, com melhorias na infraestrutura, iluminação, limpeza e sinalização”, disse.

Ele também chama atenção para a ausência de sinalização adequada. “Aqui não tem ciclovia nem faixa de pedestre. As pessoas sempre param para perguntar onde fica o Distrito Industrial porque não há nada que identifique a área. É um espaço importante, com grandes empresas e comerciantes que poderiam estar se desenvolvendo e gerando emprego, mas não conseguem por conta desse abandono”, afirmou.

Outro problema apontado é a falta de limpeza e saneamento. “A prefeitura faz a coleta de lixo, mas é insuficiente. O mato alto toma conta e as calçadas estão todas quebradas. No final da linha, a lama fica podre e a gente tem dificuldade até de trabalhar. As placas caíram ou foram depredadas, e ninguém sabe de quem é a preferência. Precisamos urgentemente de uma intervenção aqui”, desabafou.

A reportagem solicitou nota a Prefeitura de Ananindeua, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.