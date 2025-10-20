Capa Jornal Amazônia
Lavador de carros Leonardo Borges denuncia cruzamento perigoso na avenida Centenário

O lavador reforça o pedido por mais respeito e fiscalização no trânsito

Laura Serejo*

A falta de fiscalização no trânsito e a sinalização inadequada no cruzamento da avenida Centenário com a rua Lameira Bittencourt, no bairro do Bengui, em Belém, foi a denúncia feita ao Você Repórter pelo lavador de carros Leonardo Borges, de 26 anos. Ele diz que o local já foi palco de diversos acidentes provocados pela imprudência de motoristas e motociclistas que avançam o sinal e não respeitam a prioridade dos pedestres. A faixa de pedestres apagada aumenta o risco de novas ocorrências, ainda segundo o denunciante. O registro foi feito no dia 17 de outubro.

image Lavador de carros Leonardo Borges (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Leonardo trabalha próximo à esquina e relata que convive diariamente com o medo de novos acidentes. “É muito perigoso, as pessoas não respeitam o sinal. Todo dia acontece acidente aqui. A gente tem medo até de trabalhar na rampa, porque os carros passam em alta velocidade. Fizeram até um protesto esses dias e, depois disso, o sinal voltou a funcionar, mas o perigo continua”, conta..

Ele explica que o problema é antigo e já resultou em feridos e mortes. “É todo dia: moto batendo em carro, carro batendo em pessoa. Já teve criança e idoso atropelados aqui. A gente trabalha e vê o tempo todo quase acidente. É um risco pra todo mundo”, relata.

O lavador reforça o pedido por mais respeito e fiscalização no trânsito. “Tem que respeitar o sinal e o pedestre. Agora o semáforo voltou a funcionar, mas falta consciência. A gente pede a Deus proteção para que não aconteça mais nada aqui”, conclui.

Em nota enviada dia 20 de outubro, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informa que tem intensificado a fiscalização colocando em ronda constante os seus agentes de trânsito, ao longo dos 4,7 km de extensão da avenida Centenário. “Além disso, é importante que todo condutor siga o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade pela segurança no trânsito é compartilhada, cabendo também aos condutores o cumprimento das normas e a adoção de uma postura responsável ao dirigir, respeitando a via, os demais usuários e as condições de tráfego.” acrescenta a nota.

