O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Dona de casa Jacirema Magalhães denuncia falta de asfalto na Pratinha

A situação piora nos dias de chuva, quando a via alaga e fica quase intransitável

Laura Serejo*
fonte

A dona de casa Jacirema Magalhães, de 58 anos. (Foto: Reprodução / Bruno Macêdo)

A dona de casa Jacirema Magalhães, de 58 anos, denuncia a falta de asfalto e os buracos na Passagem Humberto Mendes, entre a Passagem da Pratinha e a Passagem Nova, no bairro da Pratinha, em Belém. Segundo ela, a situação piora nos dias de chuva, quando a via alaga e fica quase intransitável. O registro foi feito no dia 27 de agosto.

Jacirema contou que os buracos colocam em risco pedestres e motoristas. “Quando chove, todo o lixo da vala vem pra cá, os carros acabam caindo nos buracos porque não tem asfalto. É preciso muito cuidado para passar, senão é prejuízo na certa. As motos, principalmente, passam batendo forte nos buracos. Até agora não aconteceu nenhum acidente grave, mas o risco é constante.”, afirma.

A moradora diz que a obra de pavimentação foi interrompida. “Eu não lembro a data certinha, mas foi antes de julho que eles pararam. Disseram que iam terminar o asfalto, mas, até hoje, nada foi feito. Ficou pela metade e a gente aqui sem resposta. O pior é que, quando chove, não tem como sair de casa. A rua fica cheia de água e lama, e a gente precisa esperar baixar para poder passar.”, detalha.

Ela cobra providências para o mais cedo possível. “Essa rua precisa de uma solução urgente. Não é justo ficar assim, com promessas que nunca não cumpridas. O mínimo é concluir o asfalto, porque a gente convive com buraco, lama e alagamento todos os dias. É muito sofrimento para quem mora aqui.”, desabafa.

A reportagem solicitou nota da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não houve retorno até o fechamento dessa edição.

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

