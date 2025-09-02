Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Artesã Franci Fernandes reclama de asfalto deteriorado na Pedreira

Franci relata que, a cada dia, se torna mais difícil circular pelo local

Laura Serejo* e Max Sousa

A artesã Franci Fernandes, de 81 anos, reclama do asfalto deteriorado na Travessa Humaitá, entre a Rua Pedro Miranda e a Avenida Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém. No registro feito dia 28 de agosto, a artesã afirma que o problema é agravado pela presença de um buraco causam prejuízos a veículos e dificultam o tráfego.

image Artesã Franci Fernandes (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

Franci relata que, a cada dia, se torna mais difícil circular pelo local. “Está cada vez mais difícil passar por aqui. Os carros precisam desviar, os pedestres também, e eu sofro todos os dias com essa situação. A gente teme acidentes e prejuízos maiores”, conta.

Ela afirma que a falta de solução aumenta a insegurança de quem depende da via. “Colocaram até uma placa improvisada para avisar do buraco, mas não adianta muito. O problema continua e só piora. A gente espera uma solução de verdade, porque ninguém merece viver desse jeito”, disse.

A artesã cobra providências para garantir condições dignas de tráfego na rua. “Eu gostaria que olhassem para a nossa realidade. Esse buraco prejudica a todos que passam, principalmente nós que moramos aqui. A gente só quer uma rua asfaltada e segura; Não é pedir demais”, desabafa.

A reportagem solicitou nota a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve resultado até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

falta de asfalto
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Artesã Franci Fernandes reclama de asfalto deteriorado na Pedreira

Franci relata que, a cada dia, se torna mais difícil circular pelo local

02.09.25 10h29

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Benedita Gomes denuncia buracos na Pratinha II

Benedita afirma que a situação é tão grave que veículos de transporte por aplicativo, ambulâncias e viaturas não conseguem entrar na região

01.09.25 11h44

VOCÊ REPÓRTER

Empreendedora Daiana de Freitas denuncia rua em estado precário no Júlia Seffer

Para a empreendedora, a situação compromete até a renda das famílias

31.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Maria dos Santos denuncia alagamentos no Tapanã

Segundo a denunciante, a situação dificulta o tráfego de veículos e já provocou acidentes

30.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Mestre de obras Ivo Oliveira denuncia falta de saneamento no Guamá

O morador explica que tentou amenizar a situação com recursos próprios

29.08.25 9h22

VOCÊ REPÓRTER

Marceneiro Claudionor Pinheiro alerta sobre constante alagamento no Conjunto Verdejante I

O morador destaca ainda o impacto na rotina da comunidade escolar e dos trabalhadores

28.08.25 13h50

VOCÊ REPÓRTER

Empresária Kassia Maia denuncia precariedade na Rua Presidente Costa e Silva, no Tapanã

Segundo Kassia, até serviços de emergência têm dificuldade de acesso ao local

27.08.25 13h46

VOCÊ REPÓRTER

Costureira Eliana Santos denuncia situação precária da Rua Santo Elias, no Parque Guajará

A rua está sem asfalto, bueiros estão destampados e uma obra não foi finalizada

25.08.25 14h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda