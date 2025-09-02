Artesã Franci Fernandes reclama de asfalto deteriorado na Pedreira

A artesã Franci Fernandes, de 81 anos, reclama do asfalto deteriorado na Travessa Humaitá, entre a Rua Pedro Miranda e a Avenida Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira, em Belém. No registro feito dia 28 de agosto, a artesã afirma que o problema é agravado pela presença de um buraco causam prejuízos a veículos e dificultam o tráfego.

Artesã Franci Fernandes (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

Franci relata que, a cada dia, se torna mais difícil circular pelo local. “Está cada vez mais difícil passar por aqui. Os carros precisam desviar, os pedestres também, e eu sofro todos os dias com essa situação. A gente teme acidentes e prejuízos maiores”, conta.

Ela afirma que a falta de solução aumenta a insegurança de quem depende da via. “Colocaram até uma placa improvisada para avisar do buraco, mas não adianta muito. O problema continua e só piora. A gente espera uma solução de verdade, porque ninguém merece viver desse jeito”, disse.

A artesã cobra providências para garantir condições dignas de tráfego na rua. “Eu gostaria que olhassem para a nossa realidade. Esse buraco prejudica a todos que passam, principalmente nós que moramos aqui. A gente só quer uma rua asfaltada e segura; Não é pedir demais”, desabafa.

A reportagem solicitou nota a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve resultado até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)