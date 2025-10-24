Capa Jornal Amazônia
Técnico de som Claudio Sardinha alerta para descarte irregular de pneus na avenida Padre Bruno Sechi

O morador explica que o acúmulo de resíduos não tem hora para acontecer e já atrapalha quem transita na via

Laura Serejo*

O acúmulo de pneus e outros entulhos na avenida Padre Bruno Sechi, no cruzamento com a rua São Miguel, no bairro do Bengui, em Belém, preocupa o técnico de som Cláudio Sardinha, de 51 anos, morador da área. Ele alerta que o ponto se transformou em um depósito a céu aberto, onde é possível encontrar, de forma recorrente, pneus, madeira, restos de móveis e até animais mortos. O registro foi feito no dia 21 de outubro.

image Técnico de som Claudio Sardinha (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Cláudio afirma que, embora o recolhimento do lixo seja feito com frequência, parte da própria comunidade volta a descartar resíduos no local. “A população joga lixo. Isso nunca acaba. Já faz muito tempo que é assim. Mesmo depois que colocaram contêineres mais para frente, continuam jogando aqui”, conta.

Ele explica que o acúmulo de resíduos não tem hora para acontecer e já atrapalha quem transita na via. “O pessoal joga lixo de dia e de noite. E já está chegando até na ciclovia, atrapalhando pedestres e ciclistas. O problema é que não tem fiscalização, então fazem o que querem. Se tivesse multa ou câmeras, isso já tinha parado”, afirma.

Para o morador, é preciso uma medida mais duradoura para evitar que o espaço continue sendo usado como depósito irregular. “Deveriam cercar a área, colocar plantas, fazer um jardim ou algo que impeça o pessoal de jogar”, sugere.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e a Ciclus Amazônia, sobre a limpeza e fiscalização no local.

Em nota, a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, esclarece que o local mencionado trata-se de um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulho.

“A coleta regular de resíduos domiciliares na área ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 6h, e está regular. A população pode consultar os dias e horários de coleta em cada região da cidade acessando o site www.ciclusamazonia.com.br”, informa a companhia.

“A coleta programada de resíduos inertes (entulho) é destinada a volumes de até 1 metro cúbico — o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros — e pode ser solicitada pelo Canal de Atendimento ao Cidadão, via WhatsApp (91) 98405-3100. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, com prazo de até 72 horas para o recolhimento após a solicitação”, diz o comunicado enviado à reportagem.

Em relação aos pneus, a Ciclus Amazônia afirma que realiza a coleta desses materiais, que são encaminhados temporariamente para o Aterro do Aurá. Posteriormente, o material é enviado para empresas parceiras que realizam o coprocessamento, garantindo a destinação ambientalmente adequada.

A empresa reforça, ainda, que denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181.

Técnico de som Claudio Sardinha alerta para descarte irregular de pneus na avenida Padre Bruno Sechi

