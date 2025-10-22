Capa Jornal Amazônia
Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Aposentada Marília Oliveira reclama do cheiro de urina e da desorganização na Rua João Alfredo

A turista relata que se decepcionou com a situação do local, especialmente por ser um ponto turístico

Laura Serejo*

Forte cheiro de urina e desorganização fazem parte da paisagem da Rua João Alfredo, no bairro do Comércio, em Belém. A turista Marília Oliveira, de 68 anos, que veio de Manaus para participar do Círio de Nazaré, reclama do abandono e da falta de limpeza no local. O registro foi feito no domingo, 20 de outubro.

image Aposentada Marília Oliveira (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Marília relata que se decepcionou com a situação do local, especialmente por ser um ponto turístico visitado por romeiros e turistas durante o Círio. “Faz dez anos que venho para cá, todo ano, e a gente não vê melhora. Aqui no centro está horrível, cheio de buracos e sujeira. É perigoso até para o idoso andar”, conta.

A visitante lamenta que o bairro do comércio segue sem atenção do poder público, mesmo sendo uma área histórica e de grande movimentação. “Os turistas vêm para o centro, é o cartão-postal. O cheiro de mijo é horrível, um horror”, desabafa.

Ela compara a situação da Rua João Alfredo com outras áreas da cidade que receberam melhorias. “A Doca está muito bonita, o pedaço do aeroporto também, mas o centro está largado. Aqui é onde o turista vem para andar, para conhecer. Deviam cuidar mais, principalmente nessa época do Círio”, afirma.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a manutenção da área, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

 *Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)  

Aposentada Marília Oliveira reclama do cheiro de urina e da desorganização na Rua João Alfredo

