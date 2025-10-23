Vendedora Alessandra Furtado denuncia falta de parada de ônibus na travessa Mauriti

A ausência de abrigo e estrutura adequada no ponto de ônibus da travessa Mauriti, esquina com a avenida Almirante Barroso, em Belém, tem causado transtornos aos passageiros que dependem do transporte público. O local é bastante movimentado, mas não possui cobertura nem assentos adequados. A vendedora Alessandra Furtado, de 46 anos, denuncia a situação e afirma que a espera diária por ônibus é marcada por desconforto, muito calor e alagamentos. O registro foi feito na tarde do dia 22 de outubro.

Vendedora Alessandra Furtado (Foto; Max Sousa | Especial para O Liberal)

Alessandra conta que utiliza o ponto todos os dias e enfrenta dificuldades tanto no calor quanto em dias de chuva. “Quando é meio-dia, o sol bate direto, é muito ruim. Quem não tem sombrinha fica debaixo da sombrinha de outras pessoas, mas molha mesmo, e ainda alaga tudo aqui”, relata.

Para tentar amenizar o problema, moradores e passageiros improvisaram dois bancos de madeira, mas a estrutura segue precária. “Colocaram uns bancos de madeira para a gente sentar, mas é improviso. Falta uma parada de verdade, com cobertura. A gente fica no sol, na chuva, sem conforto nenhum”, lamenta.

A vendedora reforça que a demora dos ônibus agrava ainda mais a situação. “Os ônibus demoram muito. Eu pego o Bengui/Ver-o-Peso, e é sempre uma demora. Se tivesse pelo menos uma parada decente, dava para esperar de forma mais confortável”, destaca.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a instalação de abrigos no local. Em nota, a pasta informa que “será realizada uma avaliação técnica do ponto de ônibus localizado na travessa Mauriti, esquina com a avenida Almirante Barroso, em Belém. A equipe técnica da Sezel fará a vistoria do local para analisar a viabilidade e as especificações necessárias para a instalação de um abrigo adequado, que ofereça cobertura e assentos aos passageiros.”