Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Diarista Maria Lira lamenta pichação em nova parada de ônibus no bairro de Nazaré

a denunciante destaca que a falta de cuidado e a falta de conscientização da população prejudicam todos

Laura Serejo*

Uma parada de ônibus recém-instalada na avenida Governador José Malcher, entre as travessas Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, em Belém, já apresenta pichações e sinais de depredação. A diarista Maria Lira, de 59 anos, lamenta o vandalismo e denuncia a falta de cuidado com o espaço público. O registro foi feito no dia 20 de outubro.

image Diarista Maria Lira (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

“Quando tem parada, menos de uma semana já está pichada, tudo quebrado. É triste, porque a gente precisa desses abrigos.”, reforçou Maria.

A diarista conta que, antes da nova instalação, o ponto não tinha cobertura e os passageiros ficavam sem abrigo. “Antes, aqui não tinha nada. Quando chovia, a gente corria para se proteger onde dava. Agora que ajeitaram, já estão destruindo. É revoltante ver isso acontecer tão rápido”, disse.

Maria destaca que a falta de cuidado e a falta de conscientização da população prejudicam todos que dependem do transporte público. “As pessoas não ajudam. Se todo mundo fizesse a sua parte, a cidade seria limpa. É uma pena ver um espaço novo sendo tratado assim”, conclui.

A reportagem solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Diarista Maria Lira lamenta pichação em nova parada de ônibus no bairro de Nazaré

