Morador da travessa Vileta reclama de falta de iluminação nos postes da via

Desde o último mês de janeiro, moradores de uma vila sem nome, na travessa Vileta, entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém, estão vivendo sem luz nos postes da via. O técnico em radiologia Bruno Nogueira, de 30 anos, diz que já procurou resolver o problema com os órgão competentes, mas não teve resposta.

Bruno conta ainda que, um dos postes da vila corre o risco de tombar. "Desde quando foi feita a mudança pela Equatorial, em janeiro, não colocaram iluminação nos postes, tanto no primeiro quanto nos segundo, sendo que o mesmo corre o risco de tombar, se acontecer um acidente quero saber quem vai se responsabilizar", diz.

VEJA MAIS

O denunciante recorreu ao poder público e foram abertos 4 protocolos, mas até agora a situação continua a mesma na vila. "Uma equipe veio no mês de abril aqui e nos disseram que iam retirar o poste, mas até agora nada. Fui também na Seurb, mas informaram que só vão poder instalar iluminação quando a empresa trouxer o cabeamento. E nisso ninguém faz nada, fica um jogando para o outro", lamenta.

O técnico em radiologia Bruno Nogueira diz que já procurou resolver o problema com os órgão competentes, mas não teve resposta (Wellyda Farias / Especial para O Liberal)

Na vila moram idosos, e além disso, o local é público, e por isso, a falta de luz nos postes traz medo para os moradores. "Aqui durante a noite fica um breu, uma escuridão. Aqui é uma vila pública e todo mundo tem acesso, fica perigoso trafegar no escuro", afirma.

De acordo com o técnico em radiologia, outras vilas nas proximidades receberam a mudança dos postes e o serviço foi normalizado. "Somente aqui que ficamos prejudicados. A gente fica revoltado porque pagamos iluminação pública e não temos direito e nem retorno, nos sentimos lesados, pagamos uma das maiores taxas de energia do país", desabafa.

Bruno se preocupa ainda mais com a situação do poste tombado, o risco de cair perturba os moradores. "Falo também pelo poste, se vier a cair na cabeça de alguém, quero saber de quem vai ser a responsabilidade, a nossa parte nós estamos fazendo agora falta o Poder público fazer também", fala.

Em nota, a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informa que vai encaminhar uma equipe da Luz de Belém ao local para fazer a manutenção corretiva da área.

A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo canal exclusivo de atendimento: 0800 000 3233.

Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem. É importante que o usuário guarde o número do protocolo.

Os moradores de Belém também podem fazer registros para a melhoria dos serviços na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, bairro de Nazaré.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas