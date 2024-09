Manoel Cordeiro reclama de fiação solta em frente à sua casa, em Belém

Na passagem Lameira Bitencourt, no bairro de Fátima, em Belém, o morador Manoel Cordeiro, de 23 anos, está lidando com uma situação bastante incômoda. De acordo com ele, há cerca de três meses, uma equipe foi até o local fazer um serviço nos postes da via, o problema foi que após isso, a fiação ficou solta no chão.

"Já tem cerca de três meses que veio uma equipe da Equatorial fazer um ajuste aqui nos postes antigos. Em um belo dia, acordamos e o poste que ficava em frente à minha casa não estava mais aqui, e esses fios soltos na rua, e assim ficou, não veio ninguém para ajustar. A gente pensou que iriam retirar esses fios, mas nada até agora", relata.

Manoel conta que os moradores já informaram ao órgão responsável sobre o problema, mas mesmo assim, nada foi feito. "O pessoal aqui da rua já informou a situação, mas nada foi feito todo esse tempo", fala.

Mesmo sabendo que os fios caídos não são capazes de eletrocutar, o morador destaca que a situação não deixa de ser um risco. "A gente sabe que esses fios não são eletrificados, não tem perigo de encostar, mas mesmo assim, a gente fica desconfiado, vai que cai um raio em um desses postes... ainda é fiação, né", diz.

Na passagem Lameira Bitencourt, no bairro de Fátima, moradores relatam problemas com a fiação elétrica (Reprodução/ Raoni Joseph)

Além disso, os fios atrapalham a mobilidade dos moradores e principalmente, porque ficam soltos na porta da casa de Manoel. 'Às vezes, quando vou entrar em casa tenho que me abaixar. A lixeira aqui de casa está coberta pelo fio, então nem podemos deixar o lixo lá, porque quando o carro passar, os trabalhadores vão ficar com medo de pegar o lixo, aí acabamos tendo que deixar na frente da casa de outros vizinhos", reclama.

"Eu tenho um lugar na frente de casa para colocar o lixo, mas não posso deixar lá por causa desses fios. Seria bom virem olhar aqui e finalizar o serviço retirando esses fios soltos", finaliza

A redação integrada de O liberal procura a Equatorial para falar sobre o assunto e aguarda retorno.

