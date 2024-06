Rosângelo Muniz denuncia postes tombados na avenida Governador José Malcher

Na avenida Governador José Malcher com a travessa Dr Moraes, no bairro de Nazaré, em Belém, dois postes tombados estão preocupando moradores e trabalhadores da redondeza. O reparador de carros Rosângelo Muniz, de 65 anos, trabalha há 45 anos no local e explica a situação de risco dos postes.

"Eu trabalho aqui há 45 anos aqui e esse poste ficava lá do outro lado aí reformaram o prédio e colocaram estrutura de ferro e passaram lá pra cá e assim ele ficou torto", relata.

Não é necessário nem chegar perto para perceber que os postes estão inclinados, representando perigo para a população. O denunciante relata como a situação teve início. "Veio um caminhão e puxou o poste, aí ele tombou pro lado e o outro poste tombou pra lá. Só não cai por conta desse fios aí", explica.

"Embaixo, o poste já está cedendo, porque a água infiltra no chão. Brevemente ele vai para o chão. Esses dois postes, se uma carreta passar e puxar esses fios elétricos eles caem.", fala.

Rosângelo conta que um técnico foi até o local, mas após a vista, a situação continuou a mesma. "Já veio um técnico aqui, fizeram uma revisão, mas até agora ninguém veio trocar. Isso é um risco, parece que só vão resolver quando eles caírem", afirma.

Em nota, a Equatorial Pará informa que enviará um inspetor até este sábado, 22, à avenida José Malcher, em Belém, para avaliar a situação dos dois postes. "Caso necessário, após avaliação, serão realizadas as ações de manutenção", diz o comunicado.

