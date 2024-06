Doméstica Orlandina Teixeira reclama de falta de saneamento na passagem Maria Pantoja

A dona de casa Orlandina Teixeira, mora há 33 anos na passagem Maria Pantoja, no Centro de Ananindeua. Aos 63 anos, Orlandina nunca viu melhorias na rua em que vive há tantos anos. "Desde que moro aqui nunca vi melhorias nessa rua. A gente tem visto outras ruas asfaltadas, mas aqui, que é uma uma rua perto da BR -316 está um descaso", reclama.

Quem passa pelo local pode confirmar o descaso a que se refere a moradora. Na passagem Maria Pantoja não há saneamento básico, nem pavimentação asfáltica e o mato está tão alto na área, que acaba deixando a rua soturna, com a aparência de um matagal. Orlandina conta que há constantes assaltos por conta da situação.

"Não temos uma vida tranquila por causa disso. À noite a gente nem dorme direito com medo de assalto, porque não temos asfalto. Precisamos de uma ajuda pra cá. Vivemos nessa dificuldade, não temos segurança. Queremos melhorias para nossa rua", fala.

A dona de casa relata que já procurou o órgão responsável para cobrar melhorias na rua, mas nunca teve retorno. "Queremos saber porque não fazem nada pela nossa rua. Já entramos em contato com o poder público mas até agora não tivemos retorno", questiona.

A falta de asfalto na rua traz também transtorno em épocas de chuvas, pois se formam poças de lama e muita sujeira. "Tem idosos aqui, pessoas doentes e crianças, eu moro há 33 anos aqui e não gostaria de sair daqui por esses motivos. Aqui tem assaltos também", finaliza a moradora.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

