Luciano Assad reclama de fiação solta na avenida Dr. Freitas

Quem passa pela avenida Dr. Freitas, no bairro do Marco, em Belém, precisa ter bastante atenção com a fiação solta em plena via. Alguns dos fios expostos estão engatados em árvores. A fiação abandonada oferece diversos riscos para a população, principalmente quando está energizada. Pessoas ou pets que se aproximam do local enfrentam o perigo de sofrer graves acidentes. Além disso, os fios podem cair e gerar incêndios ou interrupções no fornecimento de energia, impactando residências, comércios e serviços essenciais. Proprietário de uma oficina de carros na avenida, o denunciante Luciano Assad reclama da situação.

De acordo com o empreendedor, a problemática já chegou a causar incêndios no local. "Já chegou a pegar fogo aqui em relação a fio, tanto da energia, como da fiação de telefonia. De vez em quando é fogo, fogo que a gente não sabe o motivo", relata.

Fiação solta na av. Doutor Freitas Reprodução: Raoni Joseph Reprodução: Raoni Joseph

Luciano também conta que a fiação exposta causa transtornos aos motoristas que entram na oficina. "Os carros entram aqui se batendo nos fios", diz.

Por fim, ele ressalta que os problemas causados pela fiação solta na avenida são antigos, constantes e que permanecem sem solução pelas entidades responsáveis. "Esse problema não é de hoje, há muito tempo que tem problema nos dois lados da rua. Às vezes passa semana sem ninguém vir aqui, esse problema aqui é constante e ninguém resolve", conclui.

Em nota divulgada na última sexta-feira (20), a Equatorial Pará informou que vai enviar uma equipe técnica para avaliar a fiação na avenida Dr. Freitas, em Belém. Caso seja de sua responsabilidade, realizará a manutenção necessária. Se os cabos forem de telecomunicação, a distribuidora vai notificar as operadoras que têm cabeamento no endereço para a regularização da fiação na via.

A empresa reforça que as ações de instalação, manutenção e retirada dos cabos de empresas de telecomunicação (internet, TV à cabo, fibra óptica e telefonia fixa), que compartilham o uso dos postes, são de responsabilidade das mesmas.

*(estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)