Fotógrafo Manoel Lopes diz que bueiro quebrado representa risco no bairro da Cremação

Um bueiro está atrapalhando o fluxo de carros e motos na rua dos Timbiras, em Belém. A estrutura está quebrada e localizada em meio a via, no trecho entre as avenidas Generalíssimo Deodoro e 14 de Março, no bairro da Cremação. O fotógrafo Manoel Lopes, morador do bairro, conta que a situação está causando várias dores de cabeça para os residentes da área.

O denunciante conta que a estrutura foi feita de forma irregular (Reprodução / Você Repórter)

"Essa estrutura deteriorada traz muitos problemas. A gente agradece que aqui, pelo menos, nunca teve um acidente por conta disso, até porque a gente avisa. Mas, se o condutor não prestar atenção, pode ocorrer situações piores", conta Manoel.

Segundo os moradores, a estrutura do bueiro estaria quebrada devido a sua forma, que foi construida de maneira equivocada. O problema ocorre há mais de um ano e a população pede uma solução para que o bueiro não cause mais transtornos na localidade. Manoel também diz que ninguém da Prefeitura de Belém veio conversar com os moradores. "As vezes, vem um carro da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), e ficam aqui por um curto período, realizam um rápido serviço, mas que não serve para nada", diz.

O denunciante diz que a estrutura do bueiro está irregular. "A caixa da tubulação foi feita sem ferro e, com a alta passagem de carros, principalmente de veículos pesados, quebrou tudo. Depois disso, um grupo de obras veio e colocaram essa peça de concreto em cima", conta. Ele acrescenta que o serviço feito era paliativo, mas que agora está causando problemas a comunidade.

bueiro quebrado A estrutura está cedendo, segundo os moradores O bueiro fica em meio a pista e atrapalha o fluxo de veículos

Além do bueiro, os moradores da rua dos Timbiras também reclamam da grande quantidade de trechos esburacados pela via. "Aqui, ninguém olha pela gente. Cadê o nosso dinheiro que nós pagamos para ter a restituição em serviços públicos? Pois, na realidade, nada acontece", reclama Manoel.

A reportagem solicitou nota para a Sesan sobre o problema do bueiro. Até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.

