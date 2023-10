Estudante Paulo Palheta reclama de trechos esburacados na avenida Conselheiro Furtado

Na avenida Conselheiro Furtado, entre as travessas Guerra Passos e Barão de Mamoré, no bairro do Guamá, em Belém, moradores e condutores de veículos reclamam do surgimento de buracos ao longo do perímetro. O problema é devido aos bueiros que ficam no meio ou nos arredores da via. A população reclama das tampas dos bueiros, que estariam frágeis. O estudante Paulo Palheta diz que a via está bastante perigosa por conta dos trechos esburacados.

"Essa via se tornou muito perigosa. Acidentes podem acontecer a qualquer momento. Os motoristas também passam em alta velocidade e não respeitam o trânsito. Por causa dessas tampas quebradas, todo esse perímetro alaga e sai água do esgoto. Quando ocorrem os alagamentos, os motoristas não conseguem visualizar os buracos e o risco de acidentes se torna maior", diz Paulo.

O denunciante colocou um boneco com a ajuda de alguns moradores para sinalizar o problema (Créditos: Célia Pinho)

Em outros períodos, os bueiros apresentavam tampas de ferro, mas havia muitos furtos e vendas ilegais das tampas. Depois disso, as tampas foram modificadas e, agora, são feitas de concreto. Mas, devido ao alto tráfego de veículos na avenida Conselheiro Furtado, as tampas começaram a ceder no local, pois não suportam a passagem dos veículos de pequeno ou grande porte, segundo os moradores da via.

VEJA MAIS:

Por conta disso, houve o surgimento de vários buracos que estariam causando transtornos aos motoristas. Moradores dizem que já foram registrados vários acidentes no local. Para sinalizar, há um boneco que fica em cima de um buraco que está no meio da avenida. O boneco está fantasiado, mas, pela noite, os motoristas só conseguem ver a sinalização amadora quando chegam mais perto do buraco. Moradores dizem que o boneco já foi atropelado várias vezes.

"Eu e um amigo meu que colocamos essas coisas para sinalizar o buraco. O meu amigo colocou essa caixa e já atropelaram três vezes o boneco. Escreveram o nome do gestor municipal no boneco, mas a chuva apagou. Além do boneco, tem vários pedaços de paus para ver se chama atenção dos motoristas", conta Paulo.

Há tampas rachadas e bueiros abertos em alguns pontos da via. Há trechos que receberam uma nova pavimentação asfáltica, mas com um bueiro cedendo no local. Os moradores temem por mais acidentes na área, já que a via se tornou perigosa para passagem de pedestres e, também, para a circulação dos veículos.

"Esse buraco está há três semanas e nada foi feito para resolver esse problema. Isso é um perigo. O trânsito não para, principalmente nos horários de pico em que o tráfego é maior. A gente pede que os motoristas tenham cuidado, sobretudo os ônibus e os motociclistas. Aqui também passa muita moto e eles (motociclistas) avançam, sem enxergar os buracos e podem cair, se machucar e machucar os pedestres", acrescenta Paulo.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Não houve retorno até o fechamento desta edição.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.