Técnico em enfermagem Sandro Barbosa denuncia infrações e buracos na Augusto Montenegro, no Tapanã

Em um trecho da avenida Augusto Montenegro, ao lado do Terminal do BRT do Tapanã, motoristas estão infringindo regras de trânsito e utilizando a área das calçadas para ganhar tempo na via. A avenida possui alto tráfego de veículos e, em períodos de pico, apresenta congestionamentos. Alguns motociclistas e condutores de carros utilizam diariamente o pavimento e ciclofaixa como caminho alternativo. O denunciante Sandro Barbosa, técnico em enfermagem, conta que, no perímetro, pedestres têm muitas dificuldades para atravessar.

O denunciante conta que a via possui problemas como buracos, infrações no trânsito e problemas de sinalização (Reprodução / Você Repórter)

"É difícil. A gente tenta e não consegue. Esse sinal daqui abre muito rápido e não tem sinal para os pedestres do outro lado. A gente precisa esperar os carros passarem para atravessar. Ficamos muito tempo lá parados, esperando o sinal abrir. E quando o sinal abre, é segundos para a travessar", reclama Sandro.

VEJA MAIS:

A área também apresenta bastante movimentação de pessoas por conta dos pontos comerciais como lojas de roupas ou venda de materiais de construção. A maioria dos motoristas ultrapassam as calçadas apenas para estacionar os seus veículos em estacionamentos das lojas. Porém, a calçada é bastante utilizada por motoqueiros, em todos os horários.

infrações de trânsito e buracos na Augusto Montenegro As infrações ocorrem diariamente, segundo as denúncias Transeuntes possui medo de cair no buraco. O problema fica em frente a faixa de pedestres O buraco não possui uma sinalização adequada, segundo as denúncias Ciclistas temem pedalar pela área

Os pedestres temem por acidentes. Quando o sinal está fechado, os motociclistas aproveitam para sair do trânsito pelas calçadas. Os denunciantes também dizem que alguns condutores de carros ficam irritados com a movimentação. Os motoristas cobram, de forma grosseira, que pedestres saiam rapidamente do local, pois precisam estacionar o veículo nas calçadas das lojas o quanto antes. Os pedestres também relatam que este problema ocorre há mais de um ano.

Buraco na faixa de pedestre

No outro lado da via, próximo da entrada do Terminal do BRT do Tapanã, há um buraco na faixa de pedestres. Muitos transeuntes reclamam há tempos do pavimento, pois o trecho apresenta problemas e risco de ceder há meses. Depois do surgimento do problema, os pedestres acreditam que podem surgir outros buracos no mesmo perímetro.

Para sinalizar o trecho esburacado, foram colocados pedaços de pau, uma grade e pedras - com o objetivo de evitar acidentes. Entretanto, a sinalização não é adequada e ainda há riscos de pedestres caírem na cratera. Dentro do pavimento quebrado, há ainda vários tipos de lixo. O buraco surgiu em meio a estruturas de bueiros e canaletas.

"Já temos problemas para atravessar por conta da falta de sinal e agora corremos o risco de cair no buraco. Agora, quando chega nas calçadas, também corremos o risco de sermos atropelados. É carro, é moto, aqui a passagem de veículos é aleatória. Você presta atenção em um veículo para atravessar e esquece que vem outro carro na direção oposta, e tudo isso ocorrendo quando estamos na calçada", pondera o técnico de enfermagem.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e aguarda o retorno dos órgãos.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.