Dona de casa Almerinda Lira reclama de falta de saneamento na Rua Carlos Mariguelha

"O asfalto parece que passou por algumas ruas mas aqui não entrou. Ninguém gosta de pisar na lama". Essa foi a reclamação da dona de casa Almerinda Lira, de 85 anos, que fala da falta de saneamento e da falta de asfalto na Rua Carlos Mariguelha, no bairro do Tapanã, em Belém. Na última sexta-feira (25/10), a denunciante mostrou como esse problema prejudica a rotina dos moradores do bairro.

Dona de casa Almerinda Lira reclama de falta de saneamento na Rua Carlos Marighella (Bruno Macedo | Divulgação)

“Essa situação preocupa muito, dessa vala com água parada, que acaba sendo um criadouro de mosquitos. Só não fica pior aqui porque eu peço para alguém vim limpar aqui na frente”, conta a aposentada.

Ela explica que, de forma bem esporádica, é realizado um serviço de capinagem por agentes públicos, mas, em regra, acaba sendo os próprios moradores que realizam o trabalho de limpeza e roçagem da área. “Às vezes, vem um carro, tira um capinzinho, junta um lixinho, mas é só isso. Na vala não mexe e fica nessa situação”, lamenta Almerinda Lira.

“Nessa rua faz muito tempo que não tem asfalto. O asfalto parece que passou por algumas ruas, mas aqui não entrou. Ninguém gosta de pisar na lama. Por isso que eu peço para o Poder Público olhar para nós aqui da rua, porque merecemos um pouco de dignidade, algo que falta aqui por causa dessa situação que deixaram nós vivermos”, pede a dona de casa.

Falta de saneamento básico e asfalto da rua preocupa os moradores (Bruno Macedo | Divulgação)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

