Falta de asfalto, saneamento básico e mato alto são alguns dos inúmeros problemas que vem tirando o sono dos moradores e de quem precisa passar pela Passagem John Engelhard, no bairro da Pratinha, em Belém. A dona de casa Janilda de Jesus, de 40 anos, denuncia que a via começou a ficar desse jeito há pouco mais de 1 ano.

Dona de casa Janilda de Jesus denúncia situação precária da Passagem John Engelhard, na Pratinha (Bruno Macedo | Divulgação)

“Essa situação está causando uma dificuldade tremenda, não só para mim, como todos que passam aqui, que precisam dessa via aqui para se deslocar, vindos das avenidas Arthur Bernardes e Padre Bruno Sechi”, reclama a moradora.

VEJA MAIS

Para Janilda, tristeza é o resumo da situação da rua em que ela mora há 10 anos. “Isso aqui é uma tristeza, pois nós honramos com todas as nossas obrigações, merecemos viver em uma rua boa, gente vive isso aqui, sem asfalto e sem saneamento básico”, contou a moradora.

Ela completa pedindo um olhar mais cuidadoso com os moradores da Passagem John Engelhard, pois iria beneficiar todos que precisam circular diariamente pela via, localizada entre duas importantes avenidas de Belém. “O Poder Público deveria vir aqui e olhar um pouco para nós, pois estamos precisando de serviços mínimos”, conclui Janira.

Passagem John Engelhard, no bairro da Pratinha, em Belém. (Bruno Macedo | Divulgação)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.