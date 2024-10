Coordenadora escolar Ana Paula Capela reclama de buraco em calçada na BR-316

Um enorme buraco em uma calçada na rodovia BR-316, entre a Passagem Primeiro de Maio e a Rua Liberdade, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, vem causando grandes transtornos para os pedestres que circulam pela área. Na quinta-feira (24/10), a coordenadora escolar Ana Paula Capela, de 40 anos, que trabalha numa escola próxima, disse que esse problema persistia por mais de 5 dias.

Ana Paula Capela reclama de buraco em calçada na BR 316 (Bruno Macedo | Divulgação)

“Esse buraco já tá com mais de cinco dias. Eu, como coordenadora de uma escola que fica bem em frente a esse buraco, digo que não foi repassado nada para nós sobre esse serviço. Acredito que seja por causa das obras de manutenção aqui, mas não foi repassado e nem comunicado”, disse a coordenadora.

Buraco impede as pessoas de passarem pela calçada (Bruno Macedo | Divulgação)

Por estar em frente a uma escola, Ana Paula relata que isso causa bastante incômodo para os pais e alunos da instituição. “Os pais, na hora de deixar e buscar as crianças, têm que ter um cuidado redobrado, porque não existe espaço adequado para estacionar. Tem que ser tudo rápido. Fica difícil até das crianças passarem pelas calçadas, por causa desse buraco. Elas têm medo de cair. E tudo isso dificulta por causa da movimentação do trânsito, que é grande”, detalha.

Ela pede para que a obra seja concluída o quanto antes, pois o perímetro possui um grande fluxo de pedestres. A denunciante afirma que as pessoas estão se arriscando andando pela pista para desviar do buraco. “Eu deixo o apelo. Não só por estar na frente da escola. Sabemos que também temos outras pessoas com deficiência que precisam do espaço adequado para locomoção. Não deixem passar mais tempo para vir providenciar isso, queremos que seja resolvido logo esse serviço”, pede Ana Paula.

Pedestres estão tendo que se arriscar andando pela rua (Bruno Macedo | Divulgação)

Em nota enviada na manhã de quinta-feira (24), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que equipes técnicas atuam na retirada de vazamentos do local e a área permanecerá isolada até o término dos trabalhos. “Os serviços serão concluídos nesta sexta-feira (25). A Cosanpa reitera que o fornecimento de água na região está normal”, conclui a nota.

