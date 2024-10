Uma ponte localizada na Rua L, no bairro Parque Guajará, em Belém, vem causando enormes transtornos aos moradores e para quem precisa trafegar pela área. A dona de cada Edivam Borges, que mora no no local há 35 anos, comenta que vários acidentes já aconteceram devido às condições precárias da ponte.

Dona de casa Edivam Borges reclama das condições de ponte no bairro Parque Guajará (Bruno Macedo | Divulgação)

“Tem uns 6 meses que essa ponte está assim, os carros passam e caem, os próprios moradores têm que ajudar para levantar o carro para poder passar. Eu mesma já vi muitos acidentes, as pessoas caem de moto, caem de carro aí, é isso aí, o que vocês estão vendo, essa situação da ponte”, disse a dona de casa.

Edivam explica que devido a sua localização, a Rua L possui um intenso tráfego de veículos e pessoas, o que acaba causando um maior desgaste na estrutura da ponte. “Aqui passa as pessoas do Residencial Tocantins, da Comunidade Canarinho, e de outras localidades daqui do entorno. Com isso, passa muito caminhão, microônibus, deixando essa ponte nesse estado”, reclama a denunciante.

Ponte localizada na Rua L, no bairro Parque Guajará, em Belém, vem causando enormes transtornos aos moradores (Bruno Macedo | Divulgação)

A estudante Victória Silva também reclama das condições da ponte, pois ela precisa trafegar pela via todos os dias levando e trazendo seus dois filhos da escola que fica próxima a Rua L. “Eu e meus filhos passamos todos os dias por essa ponte para chegarmos à escola deles. Várias outras mães e crianças também passam, de bicicleta, de moto, sendo uma área muito perigosa para todo mundo”, disse a outra moradora do entorno.

Veículos passam diariamente sobre a ponte deteriorada (Bruno Macedo | Divulgação)

Em nota enviada na manhã desta quarta-feira (23), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que “vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação e tomar as medidas cabíveis". Mas, não estipulou um prazo para envio da equipe.

