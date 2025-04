Taxista Roberto Carlos reclama de buraco no bairro do Guamá

Motoristas que trafegam pelo bairro do Guamá, em Belém, enfrentam mais um desafio nas ruas: um buraco na Avenida José Bonifácio, esquina com a Travessa das Mercês, tem causado transtornos e preocupado condutores. O taxista Roberto Carlos, que passa pelo local diariamente, reclama da situação e cobra providências.

As ruas esburacadas na capital paraense são uma das principais queixas dos taxistas que circulam diariamente pela cidade. No bairro do Guamá, um dos mais movimentados, a situação se repete, dificultando a mobilidade e causando prejuízos aos motoristas. “Não só daqui, como de vários pontos da cidade. Está entrando um outro prefeito. Nós estamos na torcida para que ele pegue uma equipe e possa fazer uma vistoria nas ruas”, Roberto Carlos, que espera mudanças na nova gestão municipal.

Com a COP 30 se aproximando, a expectativa é que Belém receba investimentos em infraestrutura para receber visitantes do mundo todo. No entanto, além do impacto positivo para o turismo, há a preocupação de que as melhorias cheguem também para os trabalhadores que utilizam as ruas diariamente.

"Está chegando a COP 30 aí e queremos apresentar uma capital maravilhosa, tudo certinho, tudo bonitinho. Em várias ruas de Belém não tem buraco, são panelas, que estão prejudicando o nosso trabalho, não só mais carro particulares”, pontua o taxista, que pede medidas urgentes para garantir melhores condições de tráfego.

Apesar das dificuldades, ele se mantém otimista e sugere que os taxistas colaborem com a gestão municipal para identificar os principais pontos críticos da cidade. “Estamos esperando agora a boa-vontade do novo prefeito, que realmente está aí para nos ajudar, então vamos fazer uma parceria? A gente vai falar onde ficam os buracos e ele manda fechar", propõe.

Para ele, a solução é simples e poderia evitar danos aos veículos e prejuízos aos condutores. “Porque aí tem acabado com vários, até carros novos bate aí que dá até pena de ver”, lamenta.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana da Prefeitura de Belém sobre o buraco na avenida José Bonifácio, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

