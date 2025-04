Corretor Josué Oliveira diz que buraco é motivo de acidentes no bairro da Marambaia

Há mais de um mês um buraco no asfalto está preocupando moradores do bairro da Marambaia, em Belém. Fica bem no meio da pista movimentada da avenida Dalva, perto da Rua Terceira, e já causou até acidentes, conforme detalha o corretor de seguros Josué Oliveira, de 69 anos.

A situação na rua tem se tornado cada vez mais difícil. "É um movimento muito terrível aqui. É muito movimentado aqui na rua, está precisando de reforma", afirmam os moradores que convivem diariamente com o caos. O estado da via tem causado transtornos constantes e acidentes, prejudicando a rotina das pessoas que precisam passar por ali.

Buraco na rua Dalva, bairro da Marambaia, em Belém (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

"Já caíram vários carros e bicicletas", relata Josué, que já testemunhou diversos incidentes devido ao buraco crescente na rua. Com o tráfego intenso, a deterioração do pavimento só piora. A passagem de carros e caminhões só agrava a situação, já que o peso dos veículos tende a aumentar o tamanho do buraco com o tempo.

Para tentar minimizar os perigos, moradores improvisaram sinalização. Com a falta de medidas adequadas por parte das autoridades, a comunidade tomou a frente e criou alertas visuais para os motoristas. "Não tinha sinalização aí e nós sinalizamos", destaca o corretor de imóveis, explicando como tentam garantir a segurança de todos enquanto aguardam uma solução.

Diante de tantos problemas, a cobrança por uma ação imediata da prefeitura é inevitável. "Eu quero que seja reconstruída a pavimentação e feito um revestimento bacana", afirma Josué, aguardando que o poder público tome as providências necessárias para resolver o problema de forma definitiva e segura para todos.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (2), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que vai fazer uma análise técnica do problema nos próximos dias e posteriormente providenciar o conserto da área no âmbito da Operação Tapa-Buracos 2.

