Técnica de enfermagem Camila Ferreira reclama de parada de ônibus sem cobertura na Pedro Álvares

A técnica de enfermagem Camila Ferreira, de 32 anos, enfrenta uma série de problemas ao aguardar o transporte público. Moradora do bairro da Marambaia, ela costuma esperar o ônibus na última parada da Pedro Álvares Cabral com a passagem Haroldo Veloso, que está sem cobertura há cerca de um ano.

De acordo com Camila, a situação faz com que outras pessoas que dependem da parada sejam obrigadas a andar longas distâncias para se proteger da chuva. “Quando chove não tem onde se abrigar. Muita gente corre para a parada lá do posto. É quase 1 km daqui para lá”, relata.

Há cerca de um ano, os moradores da região são obrigados a conviver diariamente com o transtorno, ficando sem abrigo quando o sol está intenso. De acordo com Camila, a situação também piora no período de chuva. “Nessa época de chuva, muita gente vem de sombrinha pra cá pra parada, às vezes nem tem e acaba pegando chuva”.

A retirada da parada ocorreu de modo ilegal, por parte de algum ferro velho, e não pela prefeitura de Belém, de acordo com a moradora. Ela acredita que a motivação foi a venda de ferro. “Foi o ferro velho que passaram, tiraram tanto daqui quanto do lado de lá”. Segundo ela, a população já entrou em contato com o órgão público responsável para alertar que a parada estava sem estrutura adequada. “Eles vieram, mas nada fez”.

A falta de cobertura atrapalha durante a época das chuvas. (Reprodução/ Bruno Macêdo)

Camila enfatiza a necessidade de uma solução o mais rápido possível por parte do órgão público responsável. “Que tomasse providência, porque a gente precisa da parada, não só eu quanto mais trabalhadores que precisam da parada, que tomasse uma providência o mais rápido possível. Infelizmente é o caos que a gente tem, quando chove, por causa dessa estrutura que não foi feita, não foi colocada e foi tirada, infelizmente por ferro velho para vender. Ele querem dinheiro não sei para quê, e tiraram a parada daí” finaliza.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a prefeitura de Belém para obter um posicionamento diante do problema e aguarda o retorno.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter de oliberal.com