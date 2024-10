Aposentada Rizete Fernandes teme árvore tombada em frente a sua casa, no Conjunto Satélite

Há cerca de 20 anos, uma árvore tombada, localizada na Travessa We-12, Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro, em Belém, vem causando preocupação para os moradores da área. A aposentada Rizete Fernandes, de 83 anos, que mora há 40 anos no local, teme que a árvore caia em cima de sua casa.

“Já tem mais de 20 anos que essa árvore está assim. Eu que sempre estou pedindo para alguém cortar os galhos que ficam no meu quintal, mas eu acredito que quem deve fazer esse trabalho é a prefeitura”, conta a aposentada.

Rizete Fernandes pede providências ao Poder Público (Bruno Macedo | Divulgação)

Além do enorme risco da árvore cair em cima da casa de Rizete Ferreira, ela aponta outros fatores que preocupam não só ela, mas os demais moradores da rua. “Eu fico com medo também por causa dos fios de eletricidade do poste de energia, porque os galhos estão entrelaçados com esses fios, podendo causar algo pior. E também, tem a raiz dela que está destruindo toda a calçada aqui, e ela só faz aumentar, nós mesmos que fazemos essa poda”, disse a denunciante.

De acordo com a aposentada, o temor maior agora é com a chegada do inverno amazônico, alertando para o perigo da árvore cair por causa dos ventos e das chuvas que acompanham esse período.

“O tempo de chuva forte e ventania tá chegando, e meu receio é que ela não aguente e caia em cima da gente, e também, corte esses fios de eletricidade. Nós pedimos que o Poder Público venha aqui e faça alguma coisa, se a solução for cortar a árvore, que seja feita. Só queremos uma solução”, explica Rizete Fernandes.

O temor maior dos moradores é com a chegada do inverno amazônico, alertando para o perigo da árvore cair por causa dos ventos e das chuvas (Bruno Macedo | Divulgação)

Em nota enviada na manhã desta terça-feira (22), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) informou que vai enviar uma equipe para avaliar a situação da árvore ainda nesta terça-feira. “Caso seja constatado o risco de queda, o órgão tomará as providências cabíveis”, completou a secretaria em nota.

