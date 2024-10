Fruteiro Marcos Ferreira denuncia buracos na avenida Alcindo Cacela, no bairro da Condor

No cruzamento da avenida Alcindo Cacela, com a passagem 21 de Abril, no bairro da Condor, em Belém, buracos no asfalto tem causado transtornos há cerca de 6 meses. O fruteiro Marcos Ferreira, de 47 anos, que trabalha bem em frente ao cruzamento das duas vias, conta que isso vem causando grandes riscos para quem trafega pelo local.

“Isso aqui é um risco que as pessoas correm todo dia. Pode ser de moto, de bicicleta, de carro, ou até mesmo o próprio pedestre também corre risco. Ele pode cair num buraco desse num erro que ele der. Bater de mau jeito ele vai parar no chão”, disse Marcos.

Por ambas as vias serem de mão dupla, o fluxo de veículo é bastante intenso, potencializando ainda mais os riscos de acidentes no local, como aponta o fruteiro ao explicar que essa situação perdura por 6 meses.

“Eu trabalho aqui nesse cruzamento há 6 meses. Conforme os carros pesados foram passando por aqui, eles acabaram abrindo os buracos. Tem buraco aqui nessa esquina, tem mais ali para o meio da pista, tem esse bueiro aqui com a tampa que está afundando e isso também se tornou um buraco. Tem perigo por todo esse cruzamento”, reclama Marcos Ferreira.

Motoristas, ciclistas e pedestres reclamam dos riscos que correm diariamente ao passarem pela via (Reprodução/ Bruno Macedo)

O trabalhador pede um maior apoio ao Poder Público para resolver essa questão dos buracos na rua, pois, preocupado com a segurança de quem passa pela rua, ele segue aguardando uma resposta efetiva e uma solução definitiva para o problema, que continua a colocar em risco a vida dos motoristas e pedestres que transitam pelo local diariamente.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre as obras de pavimentação no local, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)