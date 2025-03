Vendedora ambulante Wallucia Gomes reclama de faixa de pedestre apagada na Marambaia

A vendedora ambulante Wallucia Gomes, de 49 anos, vive uma rotina de apreensão e preocupação devido à falta de sinalização na esquina da Av. Pedro Álvares Cabral com a Av. Rodolfo Chermont, no bairro Marambaia. Ela, que mora no Panorama XXI, trabalha há dois anos no local e relata o descaso com a segurança dos pedestres. A faixa de pedestre na região está praticamente apagada, o que tem gerado situações de risco e até acidentes.

Wallucia revela que já testemunhou diversos acidentes e que a situação tem se agravado. “Ali já apagou. Semana passada teve acidentes, inclusive uma pessoa morreu”, relatou. A vendedora diz ainda que motoristas, especialmente os motociclistas, não respeitam o limite de parar, prejudicando a travessia de quem precisa atravessar a rua. "Os motoristas não respeitam o sinal. Eles não querem nem saber", afirmou, demonstrando frustração com a falta de conscientização.

VEJA MAIS

Além dos motoristas, Wallucia também observa a falta de respeito entre as pessoas que transitam pela região. “Eu acho que as pessoas que vão atravessar têm que ter noção também. Mas todos têm que ter consciência e respeito", diz. Ela ainda descreve uma situação comum de hostilidade com os motoristas que estão em alta velocidade. "Uma vez, falei para um motorista: 'Ei, tu quer voar, né? Tu quer morrer?'”, conta.

A vendedora também destacou que os moradores da área costumam se queixar da falta de sinalização e da insegurança no local. "Os vizinhos reclamam pra caramba, demais!", disse. Segundo Wallucia, é fundamental que a situação seja resolvida para garantir mais segurança para pedestres e motoristas.

Com a faixa de pedestre quase invisível, os desafios para quem tenta atravessar o cruzamento aumentam consideravelmente. “É difícil para eles [pedestres], né? Não muito para a gente que trabalha aqui, mas para os pedestres sim”, concluiu Wallucia.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) informou que deu início a revitalização de faixas de pedestres em toda a cidade. O órgão reitera que os trechos que já receberam o serviço seguiram critérios técnicos ou atenderam demandas enviadas pela Ouvidoria.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.