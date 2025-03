Aposentada Lenil Brito reclama de parada de ônibus sem cobertura e água de esgoto empoçada

A aposentada Lenil Brito, de 67 anos, reclama do total falta de estrutura de uma parada de ônibus em frente a uma casa de shows na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde. A parada não possui cobertura para sol e chuva, além de ter uma água empoçada de esgoto no local, que piora nos momentos de chuva.

“A gente fica ao léu pegando chuva e a água do esgoto que dá banho na gente. É horrível! A gente passa por uma situação difícil aqui. Há muito tempo que a gente está passando por essa situação nesta parada”, reclamou a aposentada.

O espaço possui muita movimentação de pedestres e passageiros de ônibus, principalmente de idosos, devido a duas agências bancárias de bancos públicos. A situação piora no local neste período chuvoso, já que um esgoto entupido gera uma poça de água constante no local, mesmo nos momentos de sol. Carros e ônibus passam na poça e jogam lama nas pessoas que esperam ônibus e nos transeuntes. De acordo com Lenil, o problema tira a paciência da população há alguns anos.

“A gente está por muito tempo passando por essa situação. Tem uns dois anos que a gente passa por essa situação e ninguém faz nada. É difícil a gente sair de casa ou chegar tomando banho de água da vala. Os ônibus passam e não respeitam a gente”, afirma. “Espero que a nossa administração faça alguma coisa por nós na parada da frente do Sevilha”, complementou.

A Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) da Prefeitura de Belém informou que, “no que tange às suas competências, irá fazer, em breve, uma avaliação técnica para detectar o problema a ser solucionado em relação à rede de microdrenagem na área da parada”, diz em nota.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.