Doméstica Socorro Sousa denuncia falta de água na passagem Bom Jesus, na Sacramenta

A comunidade da passagem Bom Jesus, no bairro da Sacramenta, em Belém, reclama da falta de água e da omissão de ações públicas para resolver o problema. A suspensão no fornecimento ocorreu depois do furto da fiação da bomba que abastece o local, denuncia a doméstica Socorro Sousa, moradora do perímetro. Os vizinhos dizem que não possuem previsão de retorno do abastecimento de água.

"Já faz quase um ano que nós estamos passando por essa situação, que é muito difícil. É complicado ficar sem água neste período de calor. É um calor insuportável e precisamos da água. As nossas crianças estão saindo na rua para pegar água", afirma Socorro.

Socorro Sousa diz que as crianças da comunidade estão indo em outras ruas para conseguir água nos baldes (Reprodução / Você Repórter)

A denunciante diz que criminosos levaram toda a fiação e a bomba do sistema de abastecimento CDP da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Por conta disso, os moradores estão há dias sem água e algumas pessoas estão pedindo ajuda dos residentes que possuem poço para obter um pouco de água.

VEJA MAIS:

"As pessoas estão batendo na nossa porta e a gente doa água. O nosso povo da Sacramenta está pedindo clemência. Isso já faz quase um ano e piorou agora depois que roubaram a bomba e a fiação do CDP, e quem está pagando o pato é o povo. A nossa situação só fez piorar, já que não temos água para nada", acrescenta Socorro.

Os moradores aproveitam o período de chuvas para encher os baldes. Com o corte total da água, as atividades domésticas foram prejudicadas. "Com essas chuvas, só precisamos das nossas bacias para encher de água para poder se lavar, fazer as nossas tarefas diárias. Só não utilizamos para fazer comidas, porque essa água da chuva possui sujeiras", conta a denunciante.

Alguns moradores precisam ir em outros bairros, levando garrafões, para obter água (Reprodução / Você Repórter)

Cada morador precisa comprar água mineral para realizar atividades específicas que precisam de água limpa. Durante a reportagem, a equipe observou alguns moradores indo em outro bairro, levando garrafões, para conseguir água. "Nós da Sacramenta pedimos que o governo nos dê alguma solução. Todos nós estamos clamando que o poder público nos dê uma resposta", diz Socorro Sousa.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, por nota, que equipes técnicas realizaram os trabalhos necessários na área e o abastecimento de água normaliza gradativamente.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.