Doméstica Maria Ramos reclama de bueiro sem tampa na Pedro Miranda

Na avenida Pedro Miranda, no centro da feira da Pedreira, em Belém, um bueiro enorme e fundo está sem tampa e causando perigo para a população. A dona de casa Maria Ramos, de 67 anos, reclama da situação. ”É muito arriscado para nós e principalmente, quando chove, a gente escorrega ai”, comenta.

A indignação da dona de casa é também porque há poucos meses ela caiu em um outro bueiro que estava aberto nas proximidades da feira. "Isso aqui é horrível pra gente, ficamos nos arriscando a cair nesse bueiro, eu cai um vez em um mais ali na frente, um rapaz que me ajudou, mas já taparam", conta.

A dona de casa Maria Ramos diz que o problema já existe há meses no centro da feira da Pedreira. (Foto: Mariana Azevedo)

Maria mora na travessa Barão do Triunfo, no mesmo bairro, e todos os dias praticamente vai à feira. Seu marido é cadeirante, e por isso, a denunciante também cobra providências do Poder Público.

"Já está há muito tempo aberto esse bueiro. Tentamos contato com o órgão responsável, e eles dizem que vem, mas nunca vem ninguém. Estão jogando até lixo aí dentro, o que é pior porque quando chove entope, e a gente nem vai ver que tem bueiro sem tampa. Eu ando com muito cuidado aqui", fala.

Indignada, ela desabafa querendo que o problema seja resolvido o quanto antes. "Queria que viessem ajeitar isso porque tem muitas pessoas idosas que vêm fazer compras na feira. Já pensou se a gente cai nesse buraco? É arriscado! É ruim para nós, queria que fizessem o trabalho para consertar logo isso", lamenta.

Um bueiro sem tampa na avenida Pedro Miranda está causando problemas para feirantes e pedestres. (Mariana Azevedo)

O local é bastante movimentado, tanto por pessoas como por veículos. O feirante Paulo Pereira, de 58 anos, também reclama da situação. "Queríamos que pelo menos colocassem uma tampa, porque já impedia que pessoas caíssem, motos também caem aí nesse bueiro. Já estão jogando lixo dentro, aí entope e vai começar a aparecer moscas e ratos aqui na feira", complementa o feirante.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

