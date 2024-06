Costureira Eunice Ribeiro reclama de alagamento constante na Batista Campos

Os alagamentos são constantes na rua dos Pariquis, no bairro da Batista Campos, em Belém. O trecho localizado na esquina da avenida Serzedelo Corrêa, está há cerca de dois meses com água acumulada. O lixo no chão, vai entupindo os bueiros deixando a situação ainda mais complicada para quem reside na área.

Segundo denúncias, a situação teve início após o conserto de um buraco no asfalto, a partir disso, a água passou a ficar acumulada no local. A costureira Eunice Ribeiro, de 64 anos, tem um atelier que funciona na sua própria residência, ela conta que está cada vez mais difícil trabalhar devido a situação, a água entra na parte da frente de sua casa, onde ela trabalha.

“Já está há mais de dois meses assim. Em setembro do ano passado, uma equipe veio fazer uma limpeza na galeria, fizeram e quebraram tudo, daí a água escoava, até melhorou, mas depois parou. E estamos há dois meses com essa água podre, está infiltrando pra cá, eu não tenho sossego aqui. Está me trazendo mau cheiro. Eu não posso nem almoçar na minha casa, porque o cheiro está muito forte, tenho que sair pra almoçar fora, está insuportável não tem como ficar aqui", desabafa.

A costureira Eunice Ribeiro reclama dos alagamentos na Batista Campos.

Além de todo transtorno, a moradora conta ainda que, em dias chuvosos, aparecem animais como jacarés e cobras no local. "Aparece até jacaré, cobra, é complicado e olha que aqui é centro da cidade, mas pelo que eu vejo, Belém inteira está nesse caos", fala.

O síndico de um prédio próximo, entrou em contato com o órgão responsável, que disse que iria até o local verificar o problema. Mas, de acordo com a denunciante, isso não aconteceu. "Prometeram que vinham aqui resolver e não veio ninguém. Já liguei mas eles não atendem. Quando chove enche demais, aí o carro passa e falta jogar toda água pra minha casa", explica.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que foi realizado o serviço de limpeza e desobstrução do sistema de microdrenagem na Rua do Pariquis. A Sesan informa ainda que enviará uma equipe para verificar a situação relatada.

