Comerciante Ivone Ferreira reclama de bueiros entupidos no conjunto Catalina

Nos últimos três anos, a travessa número 15, no conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, em Belém, passou a ter vários bueiros entupidos, segundo a comerciante de 57 anos, Ivone Ferreira. A denunciante mora há mais de 30 anos no local, e conta que, ultimamente, moradores não aguentam mais conviver com o odor dos bueiros. "Deu uma piorada, temos crianças, idosos e mulheres grávidas aqui na rua. Fica um odor horrível", comenta.

Quando chove o problema fica ainda maior, a água da chuva fica empoçada em vários pontos da rua, além dos riscos de quedas. "Estamos sendo muito prejudicados, quando chove a gente não consegue sair de casa. Várias pessoas já caíram, e mesmo quando seca fica escorregadio, aquele lodo. Tem gente que joga entulho aí dentro, porque estava aberto e teve até um carro que caiu", relata.

A comerciante explica que já tentou resolver diretamente com o órgão responsável, e que uma equipe já esteve no local para avaliar, porém, após isso, não obteve mais retorno. "Já fomos várias vezes na Sesan, uma equipe veio e fez uma fotos mas até hoje não tomaram nenhuma providência. No meio da rua tá cheio de buraco e bueiros entupidos. A gente precisa de providências porque esta rua está intrafegável", reclama.

Quando passa a chuva, a moradora reclama de um lodo que fica em partes das calçadas, se tornando perigoso e escorregadio. "A gente pede providências dos órgãos responsáveis para nos ajudar porque está difícil. Uma idosa que mora nessa casa onde está cheio de água empossada, já escorregou, mas graças a Deus, não foi grave. Ela caiu porque está liso do lodo. Essa é a rua mais prejudicada conjunto. Não conseguimos sair de casa quando chove, é mosquito, água empossada, fica muito ruim", lamenta.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto mas até o fechamento desta edição não houve retorno

